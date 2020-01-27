Бизнес предложил поправить проект Путина о сокращении уголовных рисков
Иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться, предупреждают юристы
В конце года президент Владимир Путин сделал бизнесу подарок – согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании преступного сообщества. Но если поправки будут приняты в таком виде, бизнесу они не помогут, предупреждают предприниматели и юристы.
Бизнес уже предложил свой вариант, как изменить президентский законопроект. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил документ руководителю администрации президента Антону Вайно, рассказали «Ведомостям» три человека, которые знают о содержании письма и факте его отправки.
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