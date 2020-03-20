ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля
Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки. Более того, ситуация в экономике и на финансовых рынках всю неделю менялась так быстро, что эксперты не исключали изменение ставки в любой момент.
События в феврале-марте развивались с существенным отклонением от базового прогноза из-за коронавируса, констатирует ЦБ. Однако ослабление рубля он считает временным проинфляционным фактором, хотя и признает, что это может привести к превышению инфляцией целевого уровня в 4% в 2020 г. Значимое влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью, подчеркивает регулятор. Замедление роста спроса будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию, в таких условиях она вернется к 4% в 2021 г.
«Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году».
Умеренный рост российской экономики может смениться «снижением экономической активности в ближайшие кварталы», указывает ЦБ, объясняя это ограничения в глобальной торговле из-за короновируса, падением цен на нефть и сложной ситуацией на финансовых рынках. Параметры роста ВВП будут зависеть от влияния мер борьбы с коронавирусом на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения. Поддержку экономике окажут меры правительства, нацпроекты и социальные обещания президента Владимира Путина, указал ЦБ, воздержавшись от точного прогноза.
Пока начал сбываться рисковый сценарий ЦБ. По нему мировая экономика существенно замедляется с падением цен на нефть до $25 за баррель в 2020 г., в 2021-2022 гг. нефть закрепляется в районе $30-35 за баррель. 18 марта цена Brent падала до $24,52 за баррель. В 13.00 баррель Brent стоил на ICE $30,88.
Падение цен на нефть сопровождается обвалом рубля. Например, 18 марта на Московской бирже курс рубля к доллару в моменте поднимался до максимально допустимой на этот день отметки – 80,87 руб., евро ‒ до 88,72 руб. В 13.00 20 марта доллар на бирже стоил 77,8 руб., евро – 83,4.
После решения ЦБ курс рубля начал укрпеляться. В 13.31 мск евро на Московской бирже подешевел до 83,9 руб., доллар — до 78,1 руб. Однако уже через 10 минут рубль вернулся к тем значениям, которые были до решения по ставке: евро — 84,5 руб., доллар — 78,6 руб.
На рубль решение ЦБ повлияют слабо, все определяет нефть, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, российскую валюту скоро ждут новые испытания: «В качестве меры давления на Россию американские рейтинговые агентства, скорее всего, снизят суверенный рейтинг России, а поводом будет снижение цен на нефть».
Если рисковый сценарий продолжит реализовываться, то ЦБ может повысить ставку, объяснив это необходимостью поддержать курс рубля, говорили аналитики до заседания. Перед наступление недели тишины сам ЦБ называл ослабление рубля существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. В среднесрочной же перспективе, по его мнению, увеличиваются дезинфляционные риски.
Из-за кризиса может сильно сократиться внутренний спрос, что в среднесрочной перспективе приведет к замедлению инфляции. Такие риски могут заставить ЦБ вернуться к идее снижения ставки, рассуждали аналитики до заседания ЦБ. Однако действие монетарных мер ЦБ может дать лишь ограниченный эффект, и поддерживать их нужно также бюджетными стимулами, отмечал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Выступив с совместным заявлением с правительством, ЦБ показал, что ключевую роль в решении кризиса все равно будут играть фискальные меры, и тем самым взял время, чтобы посмотреть на ситуацию в динамике и выбрать между повышением и понижением ставки, предполагал Коныгин.