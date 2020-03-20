ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Из-за кризиса может сильно сократиться внутренний спрос, что в среднесрочной перспективе приведет к замедлению инфляции. Такие риски могут заставить ЦБ вернуться к идее снижения ставки, рассуждали аналитики до заседания ЦБ. Однако действие монетарных мер ЦБ может дать лишь ограниченный эффект, и поддерживать их нужно также бюджетными стимулами, отмечал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Выступив с совместным заявлением с правительством, ЦБ показал, что ключевую роль в решении кризиса все равно будут играть фискальные меры, и тем самым взял время, чтобы посмотреть на ситуацию в динамике и выбрать между повышением и понижением ставки, предполагал Коныгин.