Как ЦБ собрался помогать населению и бизнесу в условиях пандемии и обвала рынков
ЦБ своими рекомендациями надеется сохранить способность финансового сектора предоставлять ресурсы экономике, обеспечить доступность платежей для населения и адаптировать рынок к ограничительным мерам.
Граждане, ипотека и платежи
Меры касаются помощи гражданам, у которых официально подтвержден коронавирус: сейчас их в России 367. ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность таких заемщиков, не начислять по их кредитам пени и штрафы и не признавать такие кредиты реструктурированными, чтобы не формировать повышенных резервов. Финансистам рекомендуется также не обращать взыскание на заложенную недвижимость заемщика с коронавирусом.
ЦБ снизил значения надбавок к коэффициентам риска и изменил порядок применения надбавок к ипотечным кредитам, которые заемщик гасит из материнского капитала: надбавки будут снижаться по мере погашения кредита.
Позаботился ЦБ и о доступности безналичных расчетов: с 1 мая для банков устанавливается предельное значение комиссии в Системе быстрых платежей: до 100 000 руб. в месяц – 0%, свыше – 0,5% перевода, но не более 1500 руб.