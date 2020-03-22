Как ЦБ собрался помогать населению и бизнесу в условиях пандемии и обвала рынков

Меры касаются помощи гражданам, у которых официально подтвержден коронавирус: сейчас их в России 367. ЦБ рекомендует банкам и другим кредитным организациям реструктурировать задолженность таких заемщиков, не начислять по их кредитам пени и штрафы и не признавать такие кредиты реструктурированными, чтобы не формировать повышенных резервов. Финансистам рекомендуется также не обращать взыскание на заложенную недвижимость заемщика с коронавирусом.