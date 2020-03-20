Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю

Инвесторы видят, что ЦБ не считает нынешние условия критическими и это позволяет ему не повышать ставку, но ситуация такова, что текущая ставка не гарантирует, что при новой волне рыночного пессимизма, рубль не вернется к 82-83 руб./$, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. И даже если бы сегодня ЦБ повысил ставку до 7,5–8%, из-за давления на рынке рубль все равно мог бы упасть ниже 80 руб. за доллар, скептичен он.