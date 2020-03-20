Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю
Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Рубль укреплялся в пятницу еще с открытия торгов, но после объявления ЦБ за минуту подорожал еще на 48 коп. к доллару и евро – до 78,1 и 83,98 руб. соответственно. Но закрепиться на этих уровнях российской валюте не удалось, и к 14.00 мск курс доллара вернулся к 78,97 руб. (минус 15 коп. к закрытию четверга), а евро стоил 84,79 руб. (+14 коп.)
Рост рубля в первую минуту может быть связан с покупками спекулянтов, но этого эффекта не хватило надолго, сетует руководитель департамента инвестиционных продуктов Sova Capital Георгий Майоров. Рубль получил бы поддержку в случае повышения ключевой ставки – возможно, некоторые инвесторы оказались разочарованы решением ЦБ сохранить ставку, что и привело к обратному скачку вверх, полагает он. С другой стороны, фундаментально на рынке ничего не поменялось, так что рубль, вероятно, вернется к уровням, где торговался перед объявлением регулятора, и продолжит следовать за нефтяными котировками, ожидает Майоров.
ЦБ в своем комментарии назвал падение рубля временным: «Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором», говорится в его комментарии. Баррель Brent к 14.05 мск дорожал на 4,4% до $29,77.
Инвесторы видят, что ЦБ не считает нынешние условия критическими и это позволяет ему не повышать ставку, но ситуация такова, что текущая ставка не гарантирует, что при новой волне рыночного пессимизма, рубль не вернется к 82-83 руб./$, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. И даже если бы сегодня ЦБ повысил ставку до 7,5–8%, из-за давления на рынке рубль все равно мог бы упасть ниже 80 руб. за доллар, скептичен он.
Большинство участников рынка ждали, что ЦБ сохранит ключевую ставку, поэтому отреагировали не на сообщение регулятора, а на нефтяные котировки, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Стоимость нефти Brent утром превысила отметку в $30, но после часа дня начала снижаться, а ближе к двум снова упала ниже $30, а следом за ней начал терять позиции и рубль, объясняет он.