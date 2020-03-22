Чиновники планируют ускорить расходование бюджетных денег

О том, что деньги адресной программы расходуются «недопустимо медленно», говорил в марте премьер-министр Михаил Мишустин. Внесение даже незначительных изменений в такую программу может занимать месяцы, подчеркивал он. Сейчас чтобы ее изменить, сначала нужно скорректировать решения по конкретным проектам и на их основании уточнять адресную поддержку, поясняет представитель Минэкономразвития. В итоге в 2019 г. федеральный бюджет не израсходовал свыше 1 трлн руб., 150 млрд руб. из которых планировалось направить на нацпроекты.