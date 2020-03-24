Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса. Некоторые траты уже потеряли актуальность, нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру, т. е. к общему сокращению расходов, уточнил представитель Минфина. Найтись они, по его словам, могут в том числе в резервном фонде правительства. Расходы не снизятся, но будут перераспределены, уверен и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (его цитирует «Интерфакс»).