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Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

Деньги нужны на поддержку населения и пострадавшего из-за коронавируса бизнеса
Светлана Ястребова Ольга Адамчук Анна Червонная
Министру финансов Антону Силуанову снова предстоит решать, что вырезать из бюджета /Евгений Разумный / Ведомости

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса. Некоторые траты уже потеряли актуальность, нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру, т. е. к общему сокращению расходов, уточнил представитель Минфина. Найтись они, по его словам, могут в том числе в резервном фонде правительства. Расходы не снизятся, но будут перераспределены, уверен и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (его цитирует «Интерфакс»).

«Странно строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, когда не хватает больниц», – говорит чиновник правительства. В первую очередь будут сокращаться инвестиционные расходы, частично будут пересмотрены нацпроекты, сказал еще один чиновник. Социальные расходы снижены не будут, уверяет один из собеседников «Ведомостей». В приоритете поддержка населения и особенно сильно пострадавшего бизнеса, в том числе малого и среднего.

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