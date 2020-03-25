Рост цен в России ускорился до максимума с начала года
Рост цен с 17 по 23 марта составил 0,3%, сообщил Росстат. Это повторение максимума, который был зафиксирован в начале года с 1 по 9 января после индексации тарифов. Годовая инфляция ускорилась с 2,3 до 2,5% впервые с марта 2019 г.
По данным Росстата, цены на сахар за неделю подскочили на 7%, гречка подорожала на 2,8%, рис, мука и макароны – на 1–1,2%. Среди овощей и фруктов сильнее всего подорожал лук – на 3,5%. Цены на картофель выросли на 2,6%, на морковь – на 2,5%.
Фактически это трехкратное ускорение инфляции и это только начало, предупреждает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. При сохранении такой тенденции уже к концу марта инфляция превысит 2,6% в годовом выражении, а в мае может превысить таргет ЦБ в 4%, ждет он. Из данных одной недели нельзя делать долгосрочные выводы, но это серьезный сигнал, продолжает Тремасов, если же инфляция превысит границы диапазона в 5–6%, ЦБ, скорее всего, будет вынужден повысить ставку.
Инфляция за последнюю неделю подскочила до 0,3% со среднего уровня 0,1%, резюмирует главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Ускорение роста цен он объясняет растущим спросом на продукты питания, в то время как эффект от ослабления курса рубля еще пока не сказался. Спрос на продукты питания уже начинает замедляться, отмечает Коныгин.
«Мы не видим риска резкого или устойчивого роста цен в целом или на отдельные виды продукции. Действительно, есть проинфляционный фактор – люди закупаются, делают запасы. Но это опережающие закупки тех товаров, которые люди и так бы покупали», – говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 20 марта. Пик роста инфляции она прогнозировала на I квартал 2021 г. Тогда показатель незначительно превысит целевые 4%, считает Набиуллина.
Всплеск в марте – это только первая волна, связанная с ажиотажным спросом на сахар, крупы, ряд других продуктов, полагает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Этот всплеск может быть сильным – уже по итогам марта инфляция может вырасти до 3% г/г, но должен быстро сойти на нет, считает он. Будет еще вторая волна, прогнозирует Долгин, но более плавная, связанная с ослаблением рубля, – ее эффект будет проявляться в течение 3–6 месяцев. Судя по заявлениям Эльвиры Набиуллиной, ЦБ к такому сценарию готов и менять ключевую ставку не будет, говорит Долгин.
Рост цен в основном отражает то, что население в последние дни наращивало запасы, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова, эффект этого фактора пока выглядит существеннее последствий ослабления рубля. Но влияние наращивания запасов на цены временное, обращает внимание она, в дальнейшем на них больше будет воздействовать подстройка под изменившийся валютный курс. При этом ценовые ожидания предприятий в опубликованном сегодня комментарии от ЦБ возросли почти до уровней конца 2018 г., подчеркивает Евдокимова. Рост цен в ближайшие три месяца отмечен в большинстве отраслей, кроме добычи полезных ископаемых и транспортировки, говорится в материалах Центробанка. Наибольшее повышение ожиданий зафиксировано в розничной торговле.