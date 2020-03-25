Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Всплеск в марте – это только первая волна, связанная с ажиотажным спросом на сахар, крупы, ряд других продуктов, полагает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Этот всплеск может быть сильным – уже по итогам марта инфляция может вырасти до 3% г/г, но должен быстро сойти на нет, считает он. Будет еще вторая волна, прогнозирует Долгин, но более плавная, связанная с ослаблением рубля, – ее эффект будет проявляться в течение 3–6 месяцев. Судя по заявлениям Эльвиры Набиуллиной, ЦБ к такому сценарию готов и менять ключевую ставку не будет, говорит Долгин.