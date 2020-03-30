Правительство и регионы ускорят перераспределение бюджетных расходов в 2020 году
Правительство сможет быстрее распоряжаться деньгами федерального бюджета во время кризиса. Законопроект, который разрешает чиновникам пополнять резервный фонд без внесения поправок в бюджет, в середине марта внес в Госдуму председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Но в его версии ко второму чтению (поправки были опубликованы 28 марта) Макаров предложил еще больше расширить права властей распоряжаться бюджетом.
Главное изменение – создание новой специальной комиссии Федерального собрания, которая будет одобрять перераспределение бюджетных денег в 2020 г. В нее войдут по семь представителей от Госдумы и Совета Федерации. На рассмотрение предложений Минфина у комиссии будет три дня, если она не примет решение за этот срок, правительство сможет самостоятельно внести изменения в бюджетную роспись.
Сами же чиновники могут получить больше возможностей распоряжаться бюджетными деньгами. «Ведомости» собрали основные полномочия, которые законопроект предлагает дать правительству и региональным властям:
Правительству дать право:
менять бюджетную роспись в 2020 г. без поправок в закон о бюджете для поддержки отдельных отраслей и борьбы с вирусом;
превысить лимит на госгарантии в 2020–2022 гг. Сейчас в программе госгарантий по кредитам и займам заложено 30 млрд руб. При этом дополнительные госгарантии не должны превышать лимит внутреннего госдолга (в 2020–2022 гг. внутренний госдолг не может превышать 13 трлн руб., внешний – $64,4 млрд). Помочь может сокращение внутренних займов, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к нему;
занимать сверх зафиксированного бюджетом лимита на внутренние и внешние займы;
увеличивать расходы федерального бюджета без поправок в бюджет за счет денег резервного фонда правительства, пополненного деньгами от продажи правительству доли ЦБ в Сбербанке и дополнительных ненефтегазовых доходов;
дополнительно продавать драгоценные металлы и камни из Госфонда на сумму, определенную правительством.
Регионам и муниципалитетам дать право:
увеличивать расходы и превысить лимит дефицита бюджета (сейчас – 15% от доходов и 10% для регионов, которые получают большую сумму дотаций; для муниципальных бюджетов еще меньше – 10 и 5% соответственно);
превысить лимит госдолга на сумму потраченных на борьбу с вирусом денег и недополученных доходов;
самостоятельно менять бюджетные росписи, если деньги перераспределяются на поддержку отраслей и борьбу с вирусом.
Изменения нужны, чтобы обеспечить своевременное финансирование мер, необходимых для предотвращения кризиса, говорит представитель Минфина. При этом право вносить корректировки в бюджетную роспись в упрощенном и оперативном режиме без изменения закона о бюджете ограничено по срокам до конца 2020 г., обращает внимание он.
Логично ускорить внесение изменений в бюджет, времени на долгие согласования нет, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Но важно четко определить полномочия новой комиссии и продумать ее состав, считает она, мало кто настолько квалифицирован, чтобы единолично принимать решения о быстром распределении бюджетных денег. Слишком высок уровень ошибок и неэффективных решений, скорость имеет значение, но это не должно приводить к полному самоуправству.
Разрешить правительству без согласования со всем парламентом вносить поправки в бюджет – большой риск, согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Но сейчас ситуация складывается так, что в регионах или отдельных отраслях тысячи людей могут начать одновременно терять работу, сильно вырастет нагрузка на бюджет и региональным и федеральным властям необходимо действовать быстро, отмечает он. Но важно прописать, что изменения – это именно чрезвычайные меры, надолго снижать контроль за бюджетом нельзя, подчеркивает Тихомиров, это оправдано только в случае риска острой нехватки денег.