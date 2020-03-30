Правительство и регионы ускорят перераспределение бюджетных расходов в 2020 году

Разрешить правительству без согласования со всем парламентом вносить поправки в бюджет – большой риск, согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Но сейчас ситуация складывается так, что в регионах или отдельных отраслях тысячи людей могут начать одновременно терять работу, сильно вырастет нагрузка на бюджет и региональным и федеральным властям необходимо действовать быстро, отмечает он. Но важно прописать, что изменения – это именно чрезвычайные меры, надолго снижать контроль за бюджетом нельзя, подчеркивает Тихомиров, это оправдано только в случае риска острой нехватки денег.