Инвесторы дождались механизма защиты их инвестиций
Законопроект о защите и поощрении инвестиций (СЗКП), которого инвесторы ждали два года, вот-вот вступит в силу. На прошлой неделе его одобрил Совет Федерации, а на этой должен подписать президент Владимир Путин. После многочисленных обсуждений законопроект превратился в еще один инструмент поддержки инвестиционных проектов, не создающий рисков для рынка ГЧП и концессий, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В принятой в первом чтении версии проекта предлагалось распространить его действие на концессии, что могло привести к коллапсу на рынке инфраструктуры, предупреждал бизнес. Бизнес не получит стабилизацию тарифов, но инвесторы смогут претендовать на неизменность правил ведения бизнеса и возмещение расходов на инфраструктуру.
Что получит инвестор
Если при реализации инвестиционного проекта компания построит обеспечивающую инфраструктуру, которая нужна только для этого проекта, инвестор сможет вернуть до половины затрат, а если она будет полезна другим компаниям или людям – даже полностью. Также бизнес сможет возместить расходы на выплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, но на сумму налоговых выплат от инвестиционного проекта. Впрочем, можно получить господдержку и в другой форме, но главное, чтобы размер господдержки не превышал инвестиции в проект.