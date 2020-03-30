Инвесторы дождались механизма защиты их инвестиций

Если при реализации инвестиционного проекта компания построит обеспечивающую инфраструктуру, которая нужна только для этого проекта, инвестор сможет вернуть до половины затрат, а если она будет полезна другим компаниям или людям – даже полностью. Также бизнес сможет возместить расходы на выплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, но на сумму налоговых выплат от инвестиционного проекта. Впрочем, можно получить господдержку и в другой форме, но главное, чтобы размер господдержки не превышал инвестиции в проект.