«Пять недель изоляции способны перечеркнуть рост». Что будет с экономикой после нерабочего апреля
2 апреля Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель 2020 г. Бизнес уже предупредил, что продление режима самоизоляции грозит большими финансовыми потерями, сокращениями сотрудников и банкротствами компаний. «Ведомости» собрали мнения экономистов о влиянии нерабочего месяца на экономику.
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – управление капиталом»:
«Дальнейшее ужесточение изоляционных мер повергает страну в рецессию, которая будет длиться минимум до конца первого полугодия 2020 г., но может и затянуться. Еженедельные потери от продолжения режима самоизоляции составят около 700 млрд – 1 трлн руб. Пять недель изоляции способны перечеркнуть весь экономический рост, который прогнозировался до эпидемии (на 1,9%). Масштабы потерь могут колебаться в этом диапазоне, так как в режиме изоляции некоторые отрасли продолжат работать. Но изоляция не должна длиться так долго, особенно с учетом высокотехнологичных мер безопасности в крупных городах – можно было точечно изолировать тех, кто рискует заразиться или распространить вирус.
Будет и отложенный эффект – например, у фермеров в посевной сезон высока неопределенность с закупками удобрений и кредитами на этот период, нужны конкретные разъяснения будущих мер их поддержки. Другие страны компенсируют потери за счет средств госпрограмм или с помощью денежной эмиссии, а в России такие меры не приняты, анонсированные же – до сих пор не конкретизированы.
Но когда закончится изоляция, российской экономике будет легче восстанавливаться: страна встроена примерно в 38% мировых цепочек на уровне базовых материалов – их экспорт проще восстановить, чем другим странам с экспортом сложных товаров с высокой добавленной стоимостью».