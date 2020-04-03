«Пять недель изоляции способны перечеркнуть рост». Что будет с экономикой после нерабочего апреля

«Дальнейшее ужесточение изоляционных мер повергает страну в рецессию, которая будет длиться минимум до конца первого полугодия 2020 г., но может и затянуться. Еженедельные потери от продолжения режима самоизоляции составят около 700 млрд – 1 трлн руб. Пять недель изоляции способны перечеркнуть весь экономический рост, который прогнозировался до эпидемии (на 1,9%). Масштабы потерь могут колебаться в этом диапазоне, так как в режиме изоляции некоторые отрасли продолжат работать. Но изоляция не должна длиться так долго, особенно с учетом высокотехнологичных мер безопасности в крупных городах – можно было точечно изолировать тех, кто рискует заразиться или распространить вирус.