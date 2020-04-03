Центробанк дал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 году

По базовому прогнозу на конец 2020 г. ключевая ставка останется на уровне 6%, соглашаются главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин и главный экономист ING Дмитрий Долгин. Однако на фоне слов председателя ЦБ и новостей о возможных переговорах по сокращению добычи нефти на конец года при стабилизации цен на нефть на более высоком уровне ставка может быть снижена и до 5%, считает он. Первое снижение произойдет скорее в июне, потому что к апрелю еще не будет полностью исчерпан эффект слабого рубля, а вот дальше ситуация будет зависеть от динамики дезинфляционных факторов, продолжает Коныгин. Если после завершения режима изоляции потребительский спрос долго будет оставаться подавленным, то непродовольственные магазины и сектор услуг могут снижать цены, чтобы привлечь потребителей. Пока прогноз по инфляции – 3,9% на конец 2020 г., добавляет он.