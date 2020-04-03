Центробанк дал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 году
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 г. Она заявила об этом на пресс-конференции 3 апреля. Нынешний всплеск инфляции она назвала краткосрочным, а вот действующие в экономике ограничительные меры могут более длительно влиять на внутренний и внешний спрос. Этот дезинфляционный фактор при стабильных финансовых рынках и даст потенциал для снижения ставки. «Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», – заявила Набиуллина.
Набиллуина не стала давать новый прогноз по инфляции. А на вопрос журналистов о консенсус-прогнозе Reuters сказала, что прогноз по ключевой ставке в 6% на конец 2020 г. считает «более-менее нормальным».
Она также обратила внимание на сочетание шоков спроса и предложения в экономике. «Очень важно осознавать, что мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения – многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией. Также нарушены некоторые производственные связи и цепочки. Но на шок предложения накладывается и шок спроса – из-за снижения доходов, роста неопределенности относительно траектории восстановления», – объяснила Набиуллина.
Больше беспокоит шок спроса, а не предложения, говорит главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова, в условиях карантина и после выхода из него структура потребления изменится, а шок предложения – это в первую очередь непродовольственные товары, которые в условиях кризиса в меньшей степени нужны потребителям. Шок производства точно произойдет, но будет краткосрочным, при этом шок спроса – долгосрочным, уверена Орлова.
По базовому прогнозу на конец 2020 г. ключевая ставка останется на уровне 6%, соглашаются главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин и главный экономист ING Дмитрий Долгин. Однако на фоне слов председателя ЦБ и новостей о возможных переговорах по сокращению добычи нефти на конец года при стабилизации цен на нефть на более высоком уровне ставка может быть снижена и до 5%, считает он. Первое снижение произойдет скорее в июне, потому что к апрелю еще не будет полностью исчерпан эффект слабого рубля, а вот дальше ситуация будет зависеть от динамики дезинфляционных факторов, продолжает Коныгин. Если после завершения режима изоляции потребительский спрос долго будет оставаться подавленным, то непродовольственные магазины и сектор услуг могут снижать цены, чтобы привлечь потребителей. Пока прогноз по инфляции – 3,9% на конец 2020 г., добавляет он.
Снижение ставки – это дополнительные процентные риски и очень негативный сигнал для банковского сектора, считает Орлова, все, что может сделать ЦБ, – снизить ставку до 5% за два раза в 2020 г.
ЦБ сможет начать снижать ставку после того, как увидит разворот темпов инфляции вниз, это произойдет, скорее всего, в середине года, предполагает Долгин. В апреле-мае еще будет ощущаться эффект ажиотажного спроса и, пусть и в ограниченном масштабе, ослабления рубля, а ко второму полугодию – если не будет новых шоков предложения (например, удорожания сельхозпродукции из-за отсутствия трудовых мигрантов) – начнется замедление, говорит он. Прогноз Долгина – 5,5% к концу 2020 г., если не будет новых существенных факторов.
На ближайшем заседании в апреле ставку менять не нужно, соглашается директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов, но к концу года возможно снижение до 5,5%. Инфляция останется в интервале 4–5%, прогнозирует Шибанов, хотя она все еще остается замедленной даже при сильном снижении курса. По совокупности шоков сложно понять, как они повлияют на инфляцию, рассуждает Шибанов, хотя сильное падение спроса на товары и услуги и не очень резкий выход инвесторов из ОФЗ больше склоняют к дезинфляционному влиянию.