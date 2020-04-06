Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Реальных денег – на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса – компании дождутся не раньше конца мая, говорят три федеральных чиновника. Вряд ли до этого бизнес будет освобожден и от выплаты основных налогов и прощен за долги по ним, говорит один из них. Если поддержать компании сейчас, бизнес прожжет деньги, пока нужно продержаться, объясняет еще один чиновник. Но главное, чтобы бизнес знал, ждать ли ему помощи через несколько месяцев, чтобы он мог строить планы, это важнее, чем немедленное выделение денег, считает один из чиновников.