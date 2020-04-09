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Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса

Переносятся и поправки в бюджет
Анна Червонная Елизавета Базанова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок из-за ситуации в экономике, сказал представитель министерства. Ведомство должно было представить уточненный прогноз 9 апреля.

В начале марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020–2022 гг. недостаточно учитывает влияние вируса на мировую экономику. Текущий прогноз «вызывает много вопросов», поскольку готовился с учетом прогнозов о том, что экономика Китая к концу I квартала 2020 г. начнет восстанавливаться, отмечал он.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития нужен в первую очередь для подготовки поправок к бюджету. Но и их подготовка откладывается на неопределенный срок, говорит федеральный чиновник. 

К тому же чиновники могут обойтись и без поправок в закон о бюджете. В начале апреля президент Владимир Путин подписал законопроект, который предусматривает создание специальной комиссии  Федерального собрания. Она будет одобрять перераспределение бюджетных денег в 2020 г. В комиссию войдут по семь представителей от Госдумы и Совета Федерации. На рассмотрение предложений Минфина у них будет три дня: если решение не будет принято за этот срок, правительство сможет самостоятельно внести изменения в бюджетную роспись.

От поправок отказались из-за неопределенности с ценами на нефть, масштабами ее экспорта, падения экономики, говорит главный экономист ING Дмитрий Долгин. Так, в начале марта распалось соглашение по сокращению добычи нефти участников организации стран – экспортеров (ОПЕК+). Это произошло из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться об условиях продления сделки. После этого цена нефти марки Brent упала сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал Brent подешевела почти в 3 раза.

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Но, конечно, прозрачность бюджета снижена для самих участников бюджетного процесса, признает Долгин: в первую очередь непонятны расходы и налоговые послабления, в том числе и для рынков, которым нужны ориентиры по программе государственных заимствований. 

Отложить прогноз – хорошее решение, не согласен директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов: бюджет был распланирован в 2019 г. и сейчас неравномерно исполняются национальные проекты – по здравоохранению, например, расходы идут опережающими темпами. Пока никто не может нормально прогнозировать – слишком большой разброс оценок, считает он. Прогноз будет нужен после того, как рынки стабилизируются, уверен Шибанов, пока бюджетный процесс будет проходить в ручном режиме, для этого у Минфина есть такая возможность.

При среднегодовой цене на нефть Urals в $36/барр., среднем курсе 76 руб./$, умеренном фискальном стимулировании и падении российского ВВП на 2,5% дефицит бюджета в 2020 г. может составить 3,5% ВВП, а необходимые займы – 1,4 трлн руб., делится расчетами Долгин.

К концу апреля свои оценки планирует пересмотреть Центробанк. Негативные эффекты, скорее всего, придутся на II квартал, а во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и мире экономика будет возвращаться к обычному режиму, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» вечером не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных