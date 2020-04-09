Минэкономразвития отложило разработку макропрогноза из-за кризиса

К тому же чиновники могут обойтись и без поправок в закон о бюджете. В начале апреля президент Владимир Путин подписал законопроект, который предусматривает создание специальной комиссии Федерального собрания. Она будет одобрять перераспределение бюджетных денег в 2020 г. В комиссию войдут по семь представителей от Госдумы и Совета Федерации. На рассмотрение предложений Минфина у них будет три дня: если решение не будет принято за этот срок, правительство сможет самостоятельно внести изменения в бюджетную роспись.