Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

1 марта президент Владимир Путин констатировал негативное влияние коронавируса на мировую экономику. Он заявил о необходимости принять дополнительные меры для снижения влияния вируса на российскую экономику. Сейчас ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, отметил Путин. Однако негативные последствия от вспышки инфекции уже дают о себе знать, говорил он. В свою очередь премьер Михаил Мишустин 2 марта поручил правительству разработать параметры бюджета на 2021–2023 гг. с учетом не только прежних рисков, но и влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику.