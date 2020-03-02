Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания
Влияние эпидемии коронавируса нового типа на мировую экономику превзошло первоначальные ожидания, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Решетникова. По его словам, подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020–2022 гг. в недостаточной мере учитывает влияние вируса на мировую экономику. Новый прогноз министерство подготовит к 9 апреля и внесет в правительство.
По словам Решетникова, имеющийся сейчас прогноз «вызывает много вопросов». Он был подготовлен с учетом прогнозов аналитиков, предположивших, что экономика Китая к концу I квартала 2020 г. начнет восстанавливаться, уточнил министр. Влияние распространения коронавируса на темпы роста мировой экономики будет ограничено, утверждали эксперты. Решетников считает, что на сегодняшний день российская бюджетная система защищена от всех внешних шоков.
«Сейчас мы понимаем, что последствия будут более глубокими. В то же время четких прогнозов развития эпидемиологической ситуации никто дать не может»
1 марта президент Владимир Путин констатировал негативное влияние коронавируса на мировую экономику. Он заявил о необходимости принять дополнительные меры для снижения влияния вируса на российскую экономику. Сейчас ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, отметил Путин. Однако негативные последствия от вспышки инфекции уже дают о себе знать, говорил он. В свою очередь премьер Михаил Мишустин 2 марта поручил правительству разработать параметры бюджета на 2021–2023 гг. с учетом не только прежних рисков, но и влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из-за эпидемии коронавируса снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%, по росту ВВП в России – с 1,6 до 1,2%.