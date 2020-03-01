Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», негативные последствия от вспышки инфекции уже дают о себе знать и затрагивают всю систему мирохозяйственных связей.
В связи с этим президент провел совещание с руководителями ведущих нефтегазовых компаний, чтобы «посоветоваться, как реагировать на то, что происходит в мировой экономике». В совещании участвовали министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, помощник президента Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, вице-премьер Юрий Борисов и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Рынки чувствительно реагируют на события планетарного масштаба, констатировал Путин. На минувшей неделе российские, американские, европейские и азиатские индексы упали до минимумов за несколько лет. Рубль подешевел по отношению к доллару и евро, а стоимость нефти марки Brent впервые за 2,5 года опускалась ниже отметки в $49 за баррель (прим. «Ведомостей»).
«Мировые фондовые рынки опустились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 г.»
Нынешний уровень цен на нефть приемлем для России, но нужно быть готовым к самым разным сценариям, считает Путин. «Трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция», – отметил он. Президент подчеркнул, что в макроэкономической политике России в базовом сценарии заложена стоимость Brent в $42,4 за баррель. Кроме того, накопленные резервы России, в том числе фонд национального благосостояния (ФНБ), позволяют удерживать стабильную ситуацию в экономике, добавил он. Сейчас международные резервы ЦБ составляют $563 млрд, еще $124 млрд – ФНБ.
Однако то, что цены на нефть пока являются приемлемыми для России, не отменяет необходимости активно взаимодействовать с зарубежными партнерами, продолжил Путин. На следующей неделе в Вене состоится встреча в формате ОПЕК+, напомнил он, отметив, что регулирование рынка нефти в рамках этого соглашения уже доказало свою эффективность.
Страны ОПЕК+ на заседании 5–6 марта могут принять решение о продлении соглашения об ограничении добычи. Среди обсуждаемых вариантов – продление действующей сделки до конца этого года или дополнительное сокращение добычи, сообщали Financial Times, Bloomberg и Reuters. Ранее техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 000 баррелей в сутки. Москва не поддержала это предложение, сообщал Bloomberg. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, говорил Новак. Будущее сделки министр обсудил 12 февраля с крупнейшими российскими нефтяниками. Компании тогда не смогли выработать единую позицию, писал «Коммерсантъ». По данным издания, «Роснефть» выступила против продления сделки, остальные же крупные нефтекомпании согласились пролонгировать ее до конца II квартала с сохранением нынешних условий.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 61 стране. Согласно последним данным, заразились почти 87 000 человек, более 2800 скончались.