Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Страны ОПЕК+ на заседании 5–6 марта могут принять решение о продлении соглашения об ограничении добычи. Среди обсуждаемых вариантов – продление действующей сделки до конца этого года или дополнительное сокращение добычи, сообщали Financial Times, Bloomberg и Reuters. Ранее техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 000 баррелей в сутки. Москва не поддержала это предложение, сообщал Bloomberg. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, говорил Новак. Будущее сделки министр обсудил 12 февраля с крупнейшими российскими нефтяниками. Компании тогда не смогли выработать единую позицию, писал «Коммерсантъ». По данным издания, «Роснефть» выступила против продления сделки, остальные же крупные нефтекомпании согласились пролонгировать ее до конца II квартала с сохранением нынешних условий.