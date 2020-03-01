Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году
Поддержать ее может внутренний спрос
Президент Владимир Путин поручил в субботу проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику. Оно может оказаться существенным – эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, указал Центробанк в комментарии о ситуации в экономике: распространение вируса может усилить начавшееся в 2020 г. замедление роста производственной активности.
Коронавирус превратился в одну из главных проблем глобальной экономики, заставил инвесторов серьезно нервничать и привел к обвалу биржевых индексов. Дешевеет нефть, падает курс рубля.
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