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Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году

Поддержать ее может внутренний спрос
Елизавета Базанова Анна Червонная
Российской экономике потребовалась помощь из-за вируса /РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил в субботу проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику. Оно может оказаться существенным – эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, указал Центробанк в комментарии о ситуации в экономике: распространение вируса может усилить начавшееся в 2020 г. замедление роста производственной активности.

Коронавирус превратился в одну из главных проблем глобальной экономики, заставил инвесторов серьезно нервничать и привел к обвалу биржевых индексов. Дешевеет нефть, падает курс рубля.

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