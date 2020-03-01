Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году

Президент Владимир Путин поручил в субботу проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику. Оно может оказаться существенным – эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, указал Центробанк в комментарии о ситуации в экономике: распространение вируса может усилить начавшееся в 2020 г. замедление роста производственной активности.