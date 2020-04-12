Предприниматели увидели риски в реформе банкротств

Менее 2% предприятий, начавших банкротство, восстанавливают платежеспособность, сообщало Минэкономразвития. После окончания моратория (запрет кредиторам возбуждать новые дела о банкротстве в отношении отдельных компаний и предпринимателей на полгода с начала апреля. – «Ведомости») может быть целая волна банкротств, предупреждает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов. Но пока – в связи с мораторием число банкротов в марте снизилось на 15–18%, оценивали эксперты ЦМАКПа.