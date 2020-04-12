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Предприниматели увидели риски в реформе банкротств

Реструктурировав долги, акционеры рискуют лишиться контроля над бизнесом
Анна Червонная Елизавета Базанова
Андрей Гордеев и Евгений Разумный / Ведомости

Поправки в закон о банкротстве могут не упростить процедуру, а создать новые риски для бизнеса. О них в письме предупредил разработчика законопроекта – Минэкономразвития – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» ознакомились с копией, подлинность которой подтвердил вице-президент РСПП Александр Варварин. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос.

Менее 2% предприятий, начавших банкротство, восстанавливают платежеспособность, сообщало Минэкономразвития. После окончания моратория (запрет кредиторам возбуждать новые дела о банкротстве в отношении отдельных компаний и предпринимателей на полгода с начала апреля. – «Ведомости») может быть целая волна банкротств, предупреждает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов. Но пока – в связи с мораторием число банкротов в марте снизилось на 15–18%, оценивали эксперты ЦМАКПа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных