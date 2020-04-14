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Бизнес не спешит реагировать на возможный рост налога на зарубежные дивиденды

Но пострадавшим компаниям юристы предложат изменить структуру или переехать в Россию
Светлана Ястребова Елизавета Базанова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские чиновники предложили еще двум странам изменить соглашения об избежании двойного налогообложения. Повысить до 15% ставку налога на доходы от дивидендов и процентов российские власти хотят в соглашениях с Мальтой и Люксембургом.

Компаниям это грозит ростом расходов, но бизнес пока не спешит реагировать на будущие изменения.

Сейчас налоговые соглашения позволяют бизнесу экономить при выплате дивидендов и процентов за рубеж. Без них компания, направляющая дивиденды или проценты за границу, удерживает налоги по максимуму – 15 и 20% соответственно. Но, например, по соглашению с Мальтой ставка снижена: если мальтийской компании принадлежит не меньше четверти российской компании, которая выплачивает дивиденды, – до 5%, в остальных случаях – до 10%. Налог с процентов не превышает 5%. По соглашению с Люксембургом по ставке 5% налог с дивидендов могут платить компании, которым напрямую принадлежит не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды. В остальных случаях ставка налога – 15%, а с процентов налог и вовсе платить не нужно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных