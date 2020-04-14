Бизнес не спешит реагировать на возможный рост налога на зарубежные дивиденды

Сейчас налоговые соглашения позволяют бизнесу экономить при выплате дивидендов и процентов за рубеж. Без них компания, направляющая дивиденды или проценты за границу, удерживает налоги по максимуму – 15 и 20% соответственно. Но, например, по соглашению с Мальтой ставка снижена: если мальтийской компании принадлежит не меньше четверти российской компании, которая выплачивает дивиденды, – до 5%, в остальных случаях – до 10%. Налог с процентов не превышает 5%. По соглашению с Люксембургом по ставке 5% налог с дивидендов могут платить компании, которым напрямую принадлежит не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды. В остальных случаях ставка налога – 15%, а с процентов налог и вовсе платить не нужно.