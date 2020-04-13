Россия предложила Мальте и Люксембургу изменить налоговые соглашения

Россия предложила Мальте и Люксембургу изменить налоговые соглашенияПо поручению Путина ставку налога на доходы от дивидендов и процентов по ним предлагается повысить до 15%
Правительство России предложило министерствам финансов Мальты и Люксембурга изменить соглашения об избежании двойного налогообложения. Предложение российской стороны – повысить до 15% ставку налога на доходы от дивидендов и процентов по ним.
По текущему соглашению когда российская компания выплачивает дивиденды на Мальту, то в России налог составляет 5% дивидендов, если мальтийской компании принадлежит не менее 25% российской компании, выплачивающей дивиденды, и доля участия в капитале не меньше 100 000 евро. В остальных случаях налог в России составляет 10% общей суммы дивидендов. А налог с процентов по дивидендам не должен превышать 5% от всей суммы процентов.
По соглашению с Люксембургом на ставку 5% налога с дивидендов можно рассчитывать, если компании – получателю дивидендов напрямую принадлежит не менее 10% капитала компании – плательщика дивидендов и она инвестировала в нее не меньше 80 000 евро. В остальных случаях налог – 15% от суммы дивидендов.
Прямые инвестиции из России в Люксембург по итогам девяти месяцев 2019 г. – $743 млн, на Мальту — всего $5 млн.
В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%, не уточнив юрисдикции, на которые распространится это предложение. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, обещал Путин в обращении к населению 25 марта. 1 апреля правительство России направило аналогичное письмо о пересмотре ставки правительству Кипра.
Консультанты назвали предложения президента «концом эпохи офшоров». Из-за пересмотра соглашений привлекательность инвестиций в Россию уменьшится, предупреждал партнер «Кроу экспертизы» Рустам Вахитов. Станут менее привлекательны зарубежные структуры в странах, где они будут пересмотрены, поясняет партнер EY Марина Белякова. А если странам не удастся договориться, есть риски двойного налогообложения в результате расторжения соглашений, заключает директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин.
Минфин разъяснял, что «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают, заявлял Минфин: «Изменения <…> коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Это относится в первую очередь к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций», – пояснял Минфин.