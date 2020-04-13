До сих пор такие выплаты обычно облагались по льготной ставке, которая предусмотрена соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными между Россией и теми странами, где получатель платежа платит налоги (например, 5–10% на дивиденды и 0% на проценты, которые выплачиваются российской компанией своему участнику или кредитору на Кипре). Теперь такие выплаты должны будут облагаться в России по ставке 15%. Для этого она планирует внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения или выйти из них в одностороннем порядке.