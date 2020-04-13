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Что делать бизнесу, платящему дивиденды или проценты компании на Кипре

По решению президента Путина эти выплаты теперь будут облагаться 15%-ным налогом
Глеб Копысов , юрист LEON Family Office

Перед российским бизнесом остро встал вопрос будущего холдингов и внутренних финансовых центров на Кипре. Если раньше российские группы экономили на налогах при выплатах на Кипр, то теперь налоговое бремя для них существенно возрастет.

25 марта Владимир Путин неожиданно для всех анонсировал изменение подхода к налогообложению дивидендов и процентов, которые российские компании перечисляют иностранным холдингам и кредиторам.

До сих пор такие выплаты обычно облагались по льготной ставке, которая предусмотрена соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными между Россией и теми странами, где получатель платежа платит налоги (например, 5–10% на дивиденды и 0% на проценты, которые выплачиваются российской компанией своему участнику или кредитору на Кипре). Теперь такие выплаты должны будут облагаться в России по ставке 15%. Для этого она планирует внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения или выйти из них в одностороннем порядке.

1 апреля стало известно, что правительство предложило внести изменения в соглашение с Кипром – страной, которую наиболее часто используют российские группы. Не вызывает сомнений, что так или иначе выплаты на Кипр в скором времени (с 1 января 2021 г., если изменения будут приняты в этом году) начнут облагаться налогом в России по ставке 15%.

Российским компаниям, которые структурировали свой бизнес через Кипр, необходимо определиться, как быть дальше и что делать с холдингами и внутригрупповыми кредиторами на Кипре. Мы видим следующие возможные варианты:

1. Не делать ничего, оставить все как есть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных