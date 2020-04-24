ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса

Эксперты РАНХиГС солидарны, что российская экономика столкнется с куда более серьезным падением, чем мировая. За 2020 г. российский ВВП сократится на 7%, а то и 12%. Но уже в 2021 г. экономику ждет восстановление, прогнозируют авторы доклада. Они рассматривают два сценария: власти разных стран начнут постепенно снимать ограничения уже во II квартале или пандемия продлится до конца года. В первом сценарии мировую экономику ждет падение на 1,5% и жесткое сокращение на 5% – во втором. По прогнозу экономистов РАНХиГС, при первом сценарии развития кризиса цены на нефть могут вырасти до $40–45 за баррель уже в мае: если новое соглашение ОПЕК+ позволит сократить предложение нефти больше, чем сократится спрос. Но если страны начнут увеличивать поставки, цены останутся на уровне $30/баррель (на 20:00 по мск 22 апреля баррель нефти Urals стоил $11,5). Такими же они останутся при продолжении пандемии до конца 2020 г., но уже в 2021 г. восстановятся до $40–45 за баррель во всех сценариях, ждут экономисты.