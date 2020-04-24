ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса

ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавирусаПо итогам года экономика сократится на 4-6%
Центробанк пересмотрел экономический прогноз на 2020–2022 гг. – это первый официальный прогноз властей, учитывающий экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Если еще зимой ЦБ рассчитывал на рост экономики на 1,5–2% в 2020 г., теперь ЦБ ждет ее падение на 4–6%. В 2021 г. по базовому прогнозу ЦБ произойдет отскок и экономика начнет восстанавливаться. Регулятор ждет, что 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.
К уровню выше $40/барр. цены на нефть вернутся только в 2022 г. ($45/барр.). А в 2020-2021 гг. нефть будет стоить $27 и $35/барр. соответственно, ждет ЦБ. Если по прошлому прогнозу инфляция в 2020 г. должна была уже вернуться к цели ЦБ в 4% и оставаться на таком уровне в 2021–2022 гг, теперь инфляция может превысить таргет в 2020 г. ЦБ ждет ее ускорения до 3,8–4,8%, но уже в 2021–2022 г. инфляция вернется на прежний уровень. Последний раз среднесрочный прогноз ЦБ был опубликован в февральском докладе о денежно-кредитной политике. В марте же была разорвана сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а население стало переходить из-за коронавируса сначала в режим удаленной работы, а затем и в режим нерабочих дней с полной самоизоляцией.
Российская экономика столкнулась сразу с тремя шоками – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт, перечисляли эксперты РАНХиГС.
10 апреля председатель ЦБ признала, что в сложившейся ситуации роста экономики в этом году не будет: «Мы действительно уточнили свои оценки (пока это не прогноз ЦБ) по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста». Так Набиуллина поменяла свой мартовский прогноз, по которому экономика все же должна была вырасти по итогам года. Но, как и в марте, она предостерегла считать происходящее в экономике рецессией: обычно рецессией считается отрицательный темп экономического роста на протяжении нескольких кварталов подряд, не меньше двух. В III квартале Набиуллина ожидает рост российской экономики по сравнению со II кварталом этого года (с очисткой от сезонности), и тогда формально рецессии удастся избежать.
Параллельно ведущие российские экономисты в докладе «Коронакризис-2020: Что будет и что делать?» фонда «Либеральная миссия» назвали разворачивающийся кризис самым серьезным вызовом для экономики за последние 20 лет. По их мнению, он может превысить масштабы предыдущих кризисов и грозить падением российского ВВП до 9%, мирового – до 3%. Самые пессимистичные прогнозы по мировой экономике у рейтингового агентства Fitch и Международного валютного фонда (МВФ) предполагают падение мировой экономики на 3,9 и 3% соответственно и роста в 2021 г. на 3–4% и на 5,8%.
Эксперты РАНХиГС солидарны, что российская экономика столкнется с куда более серьезным падением, чем мировая. За 2020 г. российский ВВП сократится на 7%, а то и 12%. Но уже в 2021 г. экономику ждет восстановление, прогнозируют авторы доклада. Они рассматривают два сценария: власти разных стран начнут постепенно снимать ограничения уже во II квартале или пандемия продлится до конца года. В первом сценарии мировую экономику ждет падение на 1,5% и жесткое сокращение на 5% – во втором. По прогнозу экономистов РАНХиГС, при первом сценарии развития кризиса цены на нефть могут вырасти до $40–45 за баррель уже в мае: если новое соглашение ОПЕК+ позволит сократить предложение нефти больше, чем сократится спрос. Но если страны начнут увеличивать поставки, цены останутся на уровне $30/баррель (на 20:00 по мск 22 апреля баррель нефти Urals стоил $11,5). Такими же они останутся при продолжении пандемии до конца 2020 г., но уже в 2021 г. восстановятся до $40–45 за баррель во всех сценариях, ждут экономисты.