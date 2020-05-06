За апрель бюджет не получил около 775 млрд рублей налогов

Пострадавший бизнес получил от властей отсрочку по налогам, субсидии на выплату зарплат и др. Для всех компаний приостановлены проверки, банкротства, продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Для 1,5 млн малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей сроки выплаты налогов были автоматически перенесены на конец 2020 г., затем компании получат рассрочку на год. Всего автоматически было предоставлено отсрочек для таких предпринимателей на 217 млрд руб. Остальные пострадавшие компании – их 0,5 млн вместе с индивидуальными предпринимателями – также могут получить беспроцентные налоговые отсрочки и рассрочки, но они предоставляются по заявлениям. Таких отсрочек уже предоставлено на 1,4 млрд руб. Но отсрочки предоставляются одновременно с подачей деклараций, а многие компании не работают и предоставят такие заявления позже, уточнил Егоров. По его оценкам, за такой помощью обратятся еще минимум 50 000 компаний. Из них около 73% – авиаперевозчики, 18% – компании из сферы общественного питания, 7% – из сферы физкультуры и спорта.