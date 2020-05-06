За апрель бюджет не получил около 775 млрд рублей налогов

За апрель бюджет не получил около 775 млрд рублей налоговСильнее всего упали поступления НДПИ и налога на прибыль
Налоговые поступления упали в апреле на 30%, заявил на совещании с президентом руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. За месяц налоговая служба собрала 1,7 трлн руб., что на 31,4% (или 775 млрд руб.) меньше поступлений в апреле 2019 г.
Сильнее всего упали поступления от НДПИ – больше чем на 50% до 270 млрд руб. Доходы от налога на прибыль сократились на 41% до 438 млрд руб., а от НДС – на 27% до 220 млрд руб. Поступления от НДФЛ снизились только на 14%, обратил внимание Егоров, уточнив, что налог выплачивается одновременно с начислением зарплат.
На розничном рынке, который принял первым удар от ограничительных мер из-за распространения вируса, не работает более 36% компаний, а выручка бизнеса упала на 25%, рассказал Егоров. Но если сравнивать первую и последнюю недели, когда действовали ограничительные меры, число компаний, которые стали работать на розничном рынке, выросло на 34% на последней неделе, а выручка бизнеса – на 32%. ФНС сравнивала среднесуточные данные контрольно-кассовой техники за 21–27 марта и 24–30 апреля – то есть за неделю до введения режима нерабочих дней и спустя почти месяц режима самоизоляции. Например, покупки топлива на заправках за первую неделю нерабочих дней сократились на 44%, а в последнюю неделю – только на 12% по сравнению с периодом до введения ограничений.
Всего предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, к концу апреля стало на 40% меньше, чем до введения ограничений. Их выручка упала на 30%, говорилось в презентации Егорова.
Пострадавший бизнес получил от властей отсрочку по налогам, субсидии на выплату зарплат и др. Для всех компаний приостановлены проверки, банкротства, продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Для 1,5 млн малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей сроки выплаты налогов были автоматически перенесены на конец 2020 г., затем компании получат рассрочку на год. Всего автоматически было предоставлено отсрочек для таких предпринимателей на 217 млрд руб. Остальные пострадавшие компании – их 0,5 млн вместе с индивидуальными предпринимателями – также могут получить беспроцентные налоговые отсрочки и рассрочки, но они предоставляются по заявлениям. Таких отсрочек уже предоставлено на 1,4 млрд руб. Но отсрочки предоставляются одновременно с подачей деклараций, а многие компании не работают и предоставят такие заявления позже, уточнил Егоров. По его оценкам, за такой помощью обратятся еще минимум 50 000 компаний. Из них около 73% – авиаперевозчики, 18% – компании из сферы общественного питания, 7% – из сферы физкультуры и спорта.
На еще одну меру поддержки – субсидии работодателям для выплаты части зарплат – смогут претендовать 1,2 млн малых и средних компаний. Из них 85% – это компании с числом сотрудников от 1 до 10 человек (субсидии могут получать и индивидуальные предприниматели), рассказал Егоров. Потенциально получить бизнес сможет 98,4 млрд руб., а поддержка может охватить 4 млн работников. ФНС уже получила более 60 000 заявок компаний, из них соответствуют критериям более 46 000.