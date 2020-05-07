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В апреле рост цен ускорился

Но во втором полугодии ЦБ ждет замедления роста
Анна Червонная
Сильнее всего за месяц подорожали продукты – цены на лук выросли почти вдвое /Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле инфляция ускорилась до 0,8% (в марте цены росли не так быстро – на 0,6%), а в годовом выражении ускорилась с 2,5 до 3,1%, сообщил в четверг Росстат. Прогноз Минэкономразвития был ниже, министерство ждало инфляцию в апреле на уровне 0,4–0,5% и ее ускорения только до 2,6–2,7% в годовом выражении.

Сильнее всего за месяц подорожали продукты – на 1,7% по сравнению с мартом. Например, цены на лук выросли почти вдвое. Подорожали и непродовольственные товары – на 0,4%. Сильнее всего цены росли на медикаменты и медицинские изделия, свидетельствуют данные Росстата. Базовая инфляция (без учета товаров, цены на которые волатильны) также продолжила расти – с 2,6 до 2,9% в годовом выражении. Вплоть до марта 2020 г. она замедлялась с июня 2019 г., указывал ЦБ.

Инфляция начала ускоряться уже в марте 2020 г. (впервые с марта прошлого года). Есть несколько факторов, которые привели к ускорению инфляции, указывал ЦБ. Первый – временный рост спроса на товары длительного использования на фоне ослабления рубля, а второй – на продукты и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции. Эти факторы продолжали действовать и в апреле, указывает регулятор.

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О росте расходов в том числе из-за повышения цены говорили треть опрошенных «ИнФОМом» россиян (опрос проводился по заказу ЦБ с 16 по 24 апреля). Но наблюдаемая населением инфляция и инфляционные ожидания пока не растут, отмечал ЦБ. По оценкам регулятора, инфляционные ожидания стабилизировались на уровне 7,9%.

Вскоре проинфляционные риски сменят дезинфляционные, предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Дезинфляционное влияние сжатия внешнего и внутреннего спроса будет определяющим фактором для инфляции во второй половине 2020 г. и в 2021 г., указывал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. Россияне уже снижают потребление, показал опрос «ИнФОМа»: об этом сказали 44% респондентов, в основном люди экономят на продуктах. К 22 апреля аналитики BCG и «Ромира» отметили снижение потребительского спроса по 90% категорий продуктов и услуг.

Снижение спроса не сможет сильно сдержать рост цен, указывал ранее главный экономист ING Дмитрий Долгин. Домохозяйства со сбережениями (таких, по оценкам ЦБ, около трети, только в российских банках они держат около 30 трлн руб., или 28% ВВП) будут перенаправлять траты с зарубежных поездок (в 2019 г. было потрачено $45 млрд) и прочих путешествий на внутренние товары и услуги, объяснял он. А из-за структурных особенностей в России исторически низкая чувствительность инфляции к падению спроса: падение почти на 10% в 2015 г. не помешало временному ускорению инфляции вдвое (правда, тогда и ослабление рубля было 50%, а не 20%), после этого инфляция оставалась повышенной еще два года, напоминал Долгин.

По прогнозу ЦБ, к концу 2020 г. инфляция ускорится до 3,8–4% и затем стабилизируется на целевом уровне в 4%. На последнем заседании регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% и дал сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных