На ухудшение материального положения в кризис пожаловались уже 42% россиян

Многое зависит от продолжительности эпидемии и ограничительных мер, считает главный главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Чем дольше компании сталкиваются с пониженным спросом, особенно в секторе услуг, тем больше вероятность, что те, кто не увольнял и не снижал зарплаты, начнут это делать, отвечает она. Апрель-июнь могут быть худшими месяцами с точки зрения доходов, затем, по мере смягчения ограничительных мер должно начаться умеренное восстановление, ждет Евдокимова. В среднем по году реальные доходы упадут как минимум на 5%, но падение будет очень неравномерным, так в бюджетном секторе его может не быть вовсе, а в наиболее пострадавших отраслях спад может быть и на 30% в среднем по году.