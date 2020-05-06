На ухудшение материального положения в кризис пожаловались уже 42% россиян

На ухудшение материального положения в кризис пожаловались уже 42% россиянВсе больше людей говорят о снижении доходов и экономии на расходах
Настроения и материальное положение россиян продолжают ухудшаться, показал второй опрос более 1500 человек, проведенный «ИнФОМом» по заказу Центробанка. Первый опрос, призванный показать оценки россиянами их материального положения и инфляционных ожиданий, проводился со 2 по 10 апреля, второй – с 16 по 24 апреля.
Во второй половине апреля выросла – на 6 процентных пунктов (п.п.) до 42% – доля респондентов, чье материальное положение, по их собственным оценкам, ухудшилось. Основная причина – выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу. Выросла доля и тех, кто отмечает серьезное снижение доходов – на 4 п.п. до 20 % за две недели. Еще 20% отмечают, как и в прошлом опросе, незначительные потери в доходах.
Падение реальных располагаемых доходов Росстат зафиксировал уже по итогам I квартала. Но за январь-март 2020 г. они снизились лишь на 0,2% в годовом выражении. А аналитики связывали падение доходов с девальвацией рубля после развала сделки ОПЕК+ в марте, но предупреждали, что основной удар от ограничений в условиях распространения коронавируса придется на II квартал. Материальные проблемы настигают россиян «постепенно», делают вывод эксперты «ИнФОМ» во втором исследовании для ЦБ. Падение доходов, выявленное в результате опроса, уже существенное, говорит директор финансового центра «Сколково» – РЭШ Олег Шибанов.
Растет число и тех, кто потерял работу. В последнем опросе сократилась доля работающих по найму из-за уменьшения доли работников частных предприятий – с 27% до 24%, и одновременно несколько выросла доля тех, кто называет себя безработными – с 4% до 6%. Негативна и официальная статистика: в конце апреля министр труда Антон Котиков говорил о 950 000 официально зарегистрированных безработных, а 6 мая на совещании с президентом заявил уже о 1,2 млн зарегистрированных безработных.
Более половины респондентов также пожаловались на рост расходов. Но доля таких людей почти не изменилась с прошлого опроса. Среди причин увеличения расходов 33% опрошенных назвали рост цен (таких людей было на 3 п.п. больше, чем две недели назад). А 9% связывают необходимость больше тратить с постоянным нахождением дома во время изоляции. Параллельно россияне пытаются сократить расходы, снизив потребление. Если в первом опросе 28% опрошенных сообщили об отказе от привычных товаров и услуг за несколько недель, то во втором опросе об этом сказали уже 44%.
Для поддержки расходов россияне стали больше занимать. 15% респондентов за последние две недели брали деньги в долг, 5% обращались за кредитом, показал опрос «ИнФОМ». В основном люди тратили займы на покрытие текущих расходов, еще часть занимала из-за уменьшения доходов. В марте кредитный розничный портфель банков вырос на 290 млрд руб., или на 1,6% (1,2% в феврале). Всплеск пришелся на последнюю неделю месяца и в основном на необеспеченные потребительские кредиты. Но 24 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что спрос населения на кредиты снижается, и банки тоже более осторожно оценивают кредитные риски. По прогнозу ЦБ, розничное кредитование по итогам 2020 г. может оказаться даже в отрицательной зоне.
Ухудшение материального положения напрямую связано с сокращением потребления, сделали вывод эксперты в опросе: среди тех, кто существенно потерял в доходах, об экономии заявили 69%. В основном люди экономят на продуктах (таких респондентов стало на 11 п.п. больше по сравнению с прошлым опросом, всего 31%). Все больше опрошенных людей замечают рост цен на продукты, но их инфляционные оценки почти не изменились. Почти половина респондентов (46%) считают, что инфляция сейчас заметно выше, чем в январе – феврале, 34% – что немного выше, 10% – примерно такая же, и только 3% отмечают снижение темпов роста цен или вообще отсутствие роста.
Вероятнее всего, Россия пока не выйдет на старый уровень социального потребления, доходы не достигнут даже уровня декабря 2019 г., ждет Шибанов. Реальные располагаемые доходы в 2020 г. снизятся от 5 до 10%, но второй сценарий вряд ли реализуется, это уже пессимистичная оценка, предупреждает он. Наибольшее падение доходов придется, скорее всего, на июль, после этого доходы должны начать восстанавливаться, считает Шибанов. В апреле еще не было сильного снижения зарплат, хотя компании уже отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска, или даже увольняли, рассуждает Шибанов. А при увольнении по соглашению сторон люди могут получить несколько окладов, поэтому снижение доходов ощутится позже, заключает он.
Многое зависит от продолжительности эпидемии и ограничительных мер, считает главный главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Чем дольше компании сталкиваются с пониженным спросом, особенно в секторе услуг, тем больше вероятность, что те, кто не увольнял и не снижал зарплаты, начнут это делать, отвечает она. Апрель-июнь могут быть худшими месяцами с точки зрения доходов, затем, по мере смягчения ограничительных мер должно начаться умеренное восстановление, ждет Евдокимова. В среднем по году реальные доходы упадут как минимум на 5%, но падение будет очень неравномерным, так в бюджетном секторе его может не быть вовсе, а в наиболее пострадавших отраслях спад может быть и на 30% в среднем по году.