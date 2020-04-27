ЦБ: розничное кредитование замедлилось и может снизиться по итогам года

Как россияне будут брать кредиты

«При этом ипотека, на наш взгляд, будет расти – по нашей оценке, около 8–10% в этом году. Это, конечно, ниже в два раза приблизительно, чем в прошлом году, но она будет расти, в том числе благодаря <...> субсидируемой ипотеке в 6,5%. Потребительское кредитование, по нашей оценке, будет падать тем не менее – может, где-то около 2%, может, даже больше, пока в оценке делаем широкий интервал от минус 5% до нуля. Автокредитование может упасть и больше, до 10%, мы видим, что автокредитование сейчас не развивается. Поддержке кредитования в целом помогут наши регуляторные послабления и реструктуризация кредитов».

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, 24 апреля 2020 г.