ЦБ: розничное кредитование замедлилось и может снизиться по итогам года

ЦБ: розничное кредитование замедлилось и может снизиться по итогам годаБанки из-за этого могут недосчитаться 15–20% доходов
После рекордного для розничного кредитования марта в апреле выдача кредитов замедлилась. Требования к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) за 19 дней апреля сократились на 0,7%, говорится в обзоре ЦБ «Финансовый пульс». Кредитование замедлилось из-за низкой потребительской активности населения на фоне карантина, а также сокращения доходов, объясняет регулятор.
В марте кредитный розничный портфель банков вырос на 290 млрд руб., или на 1,6% (1,2% в феврале). Всплеск пришелся на последнюю неделю месяца и в основном на необеспеченные потребительские кредиты. С апреля граждане, чей доход существенно сократился, могут уходить на кредитные каникулы и не делать платежи по кредиту сроком до шести месяцев.
Новый среднесрочный прогноз ЦБ, представленный после совета директоров 24 апреля, предусматривает по итогам года изменение требований банков к населению на 2% (рост или сокращение), тогда как в 2019 г. они выросли на 19%. «В таких сложных обстоятельствах обычно происходит снижение кредитования. Спрос населения на кредиты снижается, и банки тоже более осторожно оценивают кредитные риски. Кратного снижения кредитования и сейчас, и по мере выхода из кризиса мы не видим. В целом, по нашей оценке, динамика розничного кредитования [по итогам года] будет около 0%, может быть, чуть в отрицательной зоне», – сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 24 апреля на пресс-конференции по итогам совета директоров.
Как россияне будут брать кредиты
«При этом ипотека, на наш взгляд, будет расти – по нашей оценке, около 8–10% в этом году. Это, конечно, ниже в два раза приблизительно, чем в прошлом году, но она будет расти, в том числе благодаря <...> субсидируемой ипотеке в 6,5%. Потребительское кредитование, по нашей оценке, будет падать тем не менее – может, где-то около 2%, может, даже больше, пока в оценке делаем широкий интервал от минус 5% до нуля. Автокредитование может упасть и больше, до 10%, мы видим, что автокредитование сейчас не развивается. Поддержке кредитования в целом помогут наши регуляторные послабления и реструктуризация кредитов».
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, 24 апреля 2020 г.
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Сколько потеряют банки
На прибыли банков скажутся, прежде всего, рост дефолтов и последствия реструктуризаций кредитов, а не снижение кредитования, указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Падение розничного кредитования – обычный процесс в любой кризис, и именно потребительского – из-за того, что падает спрос, – говорит он. – Но сейчас мы [банковская система] имеем дело с падением комиссионных доходов, на что повлияли снижение ставок эквайринга, обсуждаемая отмена комиссий за ЖКУ, а также общее падение оборотов на 10%. Структура оборотов также изменилась: растут платежи только в категории продуктовых магазинов, где самая маленькая комиссия». Если самоизоляция продлится весь II квартал, то чистый комиссионный доход банков по итогам года будет на 10% меньше, чем в базовом сценарии, считает он.
Процентный и комиссионный доходы российских банков в 2020 г. снизятся на 15% по сравнению с 2019 г., оценивает вице-президент – старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Во-первых, перестанут генерировать процентный доход кредиты, ставшие проблемными, во-вторых, снизится маржа по работающей части портфеля, поскольку выросшую стоимость фондирования банкам не удастся переложить на заемщиков, говорит она. В розничном кредитовании значительные доходы банки получают в момент выдачи кредитов как комиссии за страховки, говорит Ульянова, снижение новых выдач приведет к сокращению таких доходов.
На фоне сокращения кредитования и ухудшения платежеспособности населения доля плохих кредитов в портфеле будет расти. Доля проблемных кредитов в целом по портфелю может на пике кризиса составить 20%, оценивает Ульянова, при этом в розничном сегменте – 15–20% для необеспеченных потребительских кредитов и до 5% по ипотеке. Снижение прибыли банков будет как из-за сокращения операционных доходов, что будет связано с меньшими объемами бизнеса, так и из-за роста резервов из-за ухудшения качества активов, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Рост плохих кредитов будет в большинстве сегментов, однако меры поддержки бизнеса и розничных заемщиков вместе с регулятивными послаблениями для банков должны в некоторой степени сгладить рост просрочки, рассуждает он.
Стоимость риска (CoR, отношение сформированных резервов к портфелю) по всем розничным ссудам в 2019 г. выросла с 0,9 до 2,3%, а по итогам 2020 г., скорее всего, превысит 3% ввиду снижения темпов роста кредитования и вызревания выдач 2017–2019 гг., говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Ксения Балясова. «Кредитование населения в последние годы было наиболее маржинальным сегментом, и снижение выдач окажет заметное давление на финансовый результат сектора, на который также будет влиять рост стоимости риска по текущему портфелю», – говорит она.