С приходом коронавируса в Россию банковское кредитование населения сократилось почти вдвое. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым с начала всеобщей самоизоляции количество заявок от банков на получение кредитных историй граждан сократилось на 43% по сравнению с аналогичными датами в марте. При этом запросы от крупных традиционных банков, которые работают преимущественно через офисы, уменьшилось и вовсе на 50%.