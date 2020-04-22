Кто будет кредитовать миллионы безработных россиянОнлайн-займы — едва ли не единственный способ получить средства, но у этого спроса есть опасная сторона
Пандемия COVID-19 радикально изменила поведение кредитных организаций и их клиентов. Получить заемные средства стало гораздо сложнее и по финансовым условиям, и чисто физически: банки сворачивают кредитные программы, а отделения микрофинансовых организаций (МФО) закрыты из-за введения режима самоизоляции. Для многих онлайн-кредитование осталось едва ли не единственным способом получить дополнительные средства. Правда, у этого спроса есть опасная сторона.
С приходом коронавируса в Россию банковское кредитование населения сократилось почти вдвое. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым с начала всеобщей самоизоляции количество заявок от банков на получение кредитных историй граждан сократилось на 43% по сравнению с аналогичными датами в марте. При этом запросы от крупных традиционных банков, которые работают преимущественно через офисы, уменьшилось и вовсе на 50%.
Скоринговые системы стали жестче, вплоть до ограничений на работу с людьми, занятыми в определенных отраслях. Стоп-фактором для банков может теперь стать профессия заемщика вне зависимости от того, насколько дисциплинированным он ранее был и каково его нынешнее финансовое положение. Ведь оно может радикально ухудшиться уже в ближайший месяц.