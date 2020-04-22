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Кто будет кредитовать миллионы безработных россиян

Онлайн-займы — едва ли не единственный способ получить средства, но у этого спроса есть опасная сторона
Андрей Пономарев , генеральный директор Webbankir

Пандемия COVID-19 радикально изменила поведение кредитных организаций и их клиентов. Получить заемные средства стало гораздо сложнее и по финансовым условиям, и чисто физически: банки сворачивают кредитные программы, а отделения микрофинансовых организаций (МФО) закрыты из-за введения режима самоизоляции. Для многих онлайн-кредитование осталось едва ли не единственным способом получить дополнительные средства. Правда, у этого спроса есть опасная сторона.

С приходом коронавируса в Россию банковское кредитование населения сократилось почти вдвое. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым с начала всеобщей самоизоляции количество заявок от банков на получение кредитных историй граждан сократилось на 43% по сравнению с аналогичными датами в марте. При этом запросы от крупных традиционных банков, которые работают преимущественно через офисы, уменьшилось и вовсе на 50%.

Скоринговые системы стали жестче, вплоть до ограничений на работу с людьми, занятыми в определенных отраслях. Стоп-фактором для банков может теперь стать профессия заемщика вне зависимости от того, насколько дисциплинированным он ранее был и каково его нынешнее финансовое положение. Ведь оно может радикально ухудшиться уже в ближайший месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных