16% россиян уже столкнулись с серьезным падением доходов

Также люди опасаются увольнений. Из работающих по найму в этом признался каждый 11-й работник. Тех, кто уже потерял работу, пока немного – 2%. Но каждый пятый респондент слышал об увольнении более пяти человек в своем окружении за последний месяц, что прямо указывает на «неблагоприятные» процессы, пишут авторы опроса. Доля компаний, опрошенных Центром стратегических разработок, которые уже уволили сотрудников или планируют это сделать, еженедельно растет. Если во время первого опроса конца марта – начала апреля об увольнении сообщили 16% компаний, то к 17 апреля их число выросло до 26%. Под угрозой закрытия оказались 3 млн предприятий, а потерять работу могут более 8,6 млн человек, оценивала Торгово-промышленная палата еще до объявления нерабочим всего апреля. При этом почти половина опрошенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) людей, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. Еще 26% отвечают, что продержатся меньше трех месяцев.