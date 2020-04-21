16% россиян уже столкнулись с серьезным падением доходов

16% россиян уже столкнулись с серьезным падением доходовЛюди ждут, что ситуация будет ухудшаться, показал опрос «ИнФОМа»
Доходы россиян уже начали падать, показал опрос 1500 человек, проведенный «ИнФОМом» по заказу Центробанка. Более трети респондентов пожаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, но у 16% – серьезно. 36% опрошенных ждут, что ситуация ухудшится через месяц.
Кризис ударил и по наемным работникам, и по предпринимателям, показал опрос. 20% опрошенных, работающих по найму, полностью или частично потеряли доход. 41% предпринимателей и самозанятых пришлось остановить работу, а еще 33% сообщили о сокращении доходов. Но настроения у них все же лучше, чем у наемных работников: в начале апреля каждый пятый ждал роста доходов по сравнению с началом года и каждый четвертый – сохранения их на уровне марта. Но доля доходов от предпринимательской деятельности ежегодно не превышает 6,5% общих доходов населения, основная же часть приходится на зарплаты.
Еще один серьезный риск в том, что материальное положение не ухудшалось преимущественно у более обеспеченных людей, зато падало у необеспеченных, указывают авторы опроса.
Также люди опасаются увольнений. Из работающих по найму в этом признался каждый 11-й работник. Тех, кто уже потерял работу, пока немного – 2%. Но каждый пятый респондент слышал об увольнении более пяти человек в своем окружении за последний месяц, что прямо указывает на «неблагоприятные» процессы, пишут авторы опроса. Доля компаний, опрошенных Центром стратегических разработок, которые уже уволили сотрудников или планируют это сделать, еженедельно растет. Если во время первого опроса конца марта – начала апреля об увольнении сообщили 16% компаний, то к 17 апреля их число выросло до 26%. Под угрозой закрытия оказались 3 млн предприятий, а потерять работу могут более 8,6 млн человек, оценивала Торгово-промышленная палата еще до объявления нерабочим всего апреля. При этом почти половина опрошенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) людей, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. Еще 26% отвечают, что продержатся меньше трех месяцев.
По личным ощущениям россиян, одновременно с падением доходов, растут их расходы. Об этом «ИнФОМу» заявила половина опорошенных. Люди объясняют это ростом цен (30%, из них 4% – подорожанием услуг ЖКХ) и тратами, связанными с эпидемией (например, закупки впрок – 6%). Но статистика говорит об обратном. За первую половину апреля в годовом выражении расходы в среднем снизились на 30%, указывает главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. В том числе сократились расходы и на товары первой необходимости (продукты, напитки) – на 10–20%. Масштаб снижения потребления примерно эквивалентен падению ВВП на 15% в годовом выражении за апрель, указывает она.
Тенденция за весь апрель может оказаться хуже, чем показал опрос, проведенный в начале месяца, говорит замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская. Будет играть роль период, когда бизнес недополучал поддержку правительства или меры еще не вступили в силу и компании были вынуждены бороться с проблемами сами, отмечает она. В мае ситуация с доходами может стабилизироваться, но для этого и для восстановления доходов нужно серьезно усиливать прямую поддержку бизнеса и населения правительством, призывает она. По прогнозу АКРА, реальные располагаемые доходы людей в 2020 г. упадут сразу на 6,4%, а по пессимистичному сценарию – даже почти на 10%. Экономисты Альфа-банка ждут падения доходов на 5%.
Пока население получило в качестве поддержки от правительства повышенное пособие по безработице (с 8000 до 12 130 руб., а в Москве – почти 20 000 руб.), субсидии для работодателей на выплату одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) и дополнительные выплаты семьям с детьми. Например, на увеличенное пособие по безработице власти выделили 36 млрд руб., свидетельствуют данные правительства.
Но из всех мер поддержки экономики на прямую приходится лишь небольшая часть – около 0,3% ВВП, оценивает Орлова, остальное – это кредитные и налоговые каникулы, а также госгарантии для компаний разных секторов.