У многих россиян накоплений хватит только на месяц без работы
Все больше россиян опасаются не только коронавируса, но и увольнения из-за эпидемиологического кризиса, говорится в материалах Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Почти половина (42%) опрошенных, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. Еще 26% отвечают, что продержатся меньше трех месяцев. По 10% смогут прожить на свои сбережения 3–6 месяцев и более полугода.
Хуже положение у семей с тремя детьми – в половине случаев денег хватит меньше чем на месяц. В среднем накоплений россиян хватит на 63 дня.
Опрос НАФИ проводился в феврале и марте, в нем поучаствовали 1600 человек из 150 населенных пунктов в 50 российских регионах. Важнее динамика на начало апреля, когда будут учтены начавшиеся в России карантины, – скорее всего, по итогам марта настроение будет близким к историческим минимумам, говорит директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.
Сейчас, когда компании простаивают, остро стоит вопрос выплаты зарплат сотрудникам – бизнес вынужден рассматривать возможность сокращения штата, обращает внимание руководитель направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, одобренная правительством, предусматривает льготные кредиты на выплату зарплат. Но кредиты будут краткосрочными – максимум на полгода, до 1 октября, говорится в сообщении Сбербанка, а сумма будет считаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, численность сотрудников предприятия будут умножать на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования). Сумма получается очень маленькой – непонятно, откуда работодателю брать деньги, чтобы покрыть остальную зарплатную часть, отмечала ранее председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова.
Большинство россиян не делали сбережений на случай потери работы, констатирует Никишова. На март сбережений нет почти у 70% россиян, говорится в материалах Центробанка, при этом больше 74% просто не смогли отложить деньги после всех первоочередных расходов.
Реальные располагаемые доходы населения в 2019 г. выросли на 0,8%, предварительно оценивал Росстат. Но с 2014 г. они снижались и в 2018 г. выросли лишь на 0,1%. При этом доходы в среднем на человека в 2019 г. составили чуть больше 35 000 руб. Реальные доходы по итогам I квартала вырастут незначительно (на 0,2%), прогнозирует Шибанов, а по итогам II квартала падение может быть радикальным – примерно на 5%.
Ключевой риск от распространения коронавируса – безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 г., уже предупредил президент Владимир Путин. В тот кризисный год среднегодовой уровень безработицы составил 8,3%, а число безработных – 6,3 млн человек. К 2019 г. показатель снизился до 4,6% (3,5 млн человек). Правительство увеличило максимальную выплату пособия по безработице до 12 130 руб., минимальная – 1500 руб. Те, у кого выплата была ограничена прошлым максимальным уровнем в 8000 руб., получат перерасчет в большую сторону, передал «Интерфакс» слова представителя Минтруда.
Для москвичей пособие по безработице может составить 19 500 руб., но претендовать на него смогут только те, кто работал в 2020 г. не менее 60 дней, говорится на сайте мэрии. Недоступной такая компенсация будет для работников, потерявших должность из-за нарушения трудовой дисциплины.
Государство гарантирует некий минимум в виде минимального размера оплаты труда, но это лишь четверть средней зарплаты, обращает внимание главный экономист ING Дмитрий Долгин, тогда как, например, Германия готова гарантировать до 80% дохода. Для России это слишком дорого, признает он: с одной стороны, государственные сбережения превышают 10% ВВП и государственный долг низкий, а с другой – при активном расходовании фонда национального благосостояния (ФНБ) есть риск оказаться и без сбережений, и без возможности занимать на рынке.
Логично помогать сейчас семьям с детьми – они действительно уязвимы, но в идеале надо бы поддерживать предприятия, чтобы снизить масштаб увольнений, подчеркивает главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Затяжной карантин убьет малый бизнес, который вряд ли сможет потом вернуться к работе в прежнем режиме, поддерживает Шибанов. Сейчас ожидаемое сокращение ВВП не такое глубокое, как в 2009 г., но и стимулирующих мер объявлено меньше, говорит Долгин: крупные компании, вероятно, смогут не сокращать персонал, но высока вероятность, что небольшим предприятиям придется на это пойти.
Не исключен рост безработицы на 2–3 процентных пункта (около 2 млн человек) на пике в течение года, считает Долгин, а дальше все будет зависеть от восстановления экономики, после 2009 г. занятость за год отыграла большую часть падения. Прогнозы по безработице по итогам марта пока консервативные, около 4,8%, но это потому, что техническая безработица еще не оформлена, говорит Шибанов.