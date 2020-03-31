У многих россиян накоплений хватит только на месяц без работы

Реальные располагаемые доходы населения в 2019 г. выросли на 0,8%, предварительно оценивал Росстат. Но с 2014 г. они снижались и в 2018 г. выросли лишь на 0,1%. При этом доходы в среднем на человека в 2019 г. составили чуть больше 35 000 руб. Реальные доходы по итогам I квартала вырастут незначительно (на 0,2%), прогнозирует Шибанов, а по итогам II квартала падение может быть радикальным – примерно на 5%.