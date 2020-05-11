Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Бизнес ждал кредиты с возможным погашением за государственный счет. «Это прекрасная мера, особенно с возможностью погашения за счет государства», — говорит президент группы компаний Zenden Андрей Павлов (три розничные сети из 352 магазинов одежды и обуви в 116 городах России). Сейчас именно выплата зарплат – основная проблема, подчеркивает он. Но в период простоя не стоит начислять налоги на выплаты сотрудникам, предлагает он. Брать кредит сейчас страшно, вдруг не будет выручки, как его тогда отдавать, объясняет совладелец франчайзи сети барбершопов OldBoy Дмитрий Порочкин. Кредит же будет подспорьем не увольнять сотрудников, такие кредиты помогут избежать задержек выплаты зарплаты для градообразующих предприятий, которые не будут сокращать сотрудников до последнего — это квалифицированная рабочая сила, говорит ответственный секретарь экспертного совета Госдумы по вопросам устойчивого развития моногородов Павел Склянчук.