Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудниковОб этом объявил президент Владимир Путин
Власти запустят новую программу зарплатных кредитов для компаний – предприятия смогут получить кредит под 2% (остальная часть будет субсидироваться государством), а если сохранят сотрудников, кредит погасят сами власти. Об этом 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Размер кредита будет рассчитываться исходя из числа сотрудников, на каждого из них будет выделяться один минимальный размер оплаты труда (12 130 руб. в большинстве регионов, почти 20 000 руб. в Москве).
Платить процентные платежи каждый месяц не нужно, а тем, кто сохранит не меньше 85% сотрудников, кредит будет полностью списан (его погасит государство). Для тех, кто сохранит только 20% работников – будет списана половина кредита. Получить такие кредиты смогут все компании из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Кредит будет выделяться на полгода до 1 апреля 2021 г.
До сих пор льготные кредиты на зарплаты могли получить также пострадавшие компании и индивидуальные предприниматели из списка пострадавших отраслей. До 1 октября они могут взять кредит на срок до года. Первые полгода ставка нулевая, а затем она увеличивается до 4%. Но многие предприниматели боялись брать такие кредиты, опасаясь, что не смогут вернуть деньги даже после снятия ограничительных мер, рассказывал бизнес «Ведомостям».
Всего в программе «беспроцентного» кредитования сейчас участвует 20 банков. Сначала они отклоняли примерно 80% заявок, сообщал в апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов, на основании, что предприятие не входит в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей или не имеет зарплатного проекта в их банке. Пока в банки поступило 31 500 заявок на 78 млрд руб., говорил министр экономического развития Максим Решетников, 8 000 соглашений на выдачу 21 млрд руб. подписаны. Из них Сбербанк выдал ссуд на 8 млрд руб. (заявок было на 35 млрд руб.), говорил зампред правления банка Анатолий Попов. Скоро возникнет вопрос о дальнейших лимитах, предупреждал Решетников.
Бизнес ждал кредиты с возможным погашением за государственный счет. «Это прекрасная мера, особенно с возможностью погашения за счет государства», — говорит президент группы компаний Zenden Андрей Павлов (три розничные сети из 352 магазинов одежды и обуви в 116 городах России). Сейчас именно выплата зарплат – основная проблема, подчеркивает он. Но в период простоя не стоит начислять налоги на выплаты сотрудникам, предлагает он. Брать кредит сейчас страшно, вдруг не будет выручки, как его тогда отдавать, объясняет совладелец франчайзи сети барбершопов OldBoy Дмитрий Порочкин. Кредит же будет подспорьем не увольнять сотрудников, такие кредиты помогут избежать задержек выплаты зарплаты для градообразующих предприятий, которые не будут сокращать сотрудников до последнего — это квалифицированная рабочая сила, говорит ответственный секретарь экспертного совета Госдумы по вопросам устойчивого развития моногородов Павел Склянчук.