Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Серьезно пострадает и потребительский сектор — реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, но уже в 2021 г. вырастут на 2,8% (в 2022 г. темпы их роста немного замедлятся до 2%, но затем вновь ускорятся). Основой источник доходов людей — зарплата — в 2020 г. в реальном выражении сократится на 3,9%. Уже в 2021 г. темпы ее роста восстановятся до 3,1%, но затем не будут превышать 2,5%. Вслед за падением доходов населения сократится и оборот розничной торговли — на 5,2%, он также восстановится в 2021 г.