Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 годуЭксперты оценивают ее рост после кризиса как сдержанный
В 2020 г. российская экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. восстановится и будет расти быстрее, чем до кризиса. Такие данные приводятся в обновленном прогнозе социально-экономического развития (их предоставил представитель Минэкономразвития). По словам министра экономического развития Максима Решетникова, прогноз был внесен в правительство 20 мая. Это его базовый вариант, но параметры могут уточняться в августе и сентябре, уточнил он. Прогноз подготовлен в условиях высокой неопределенности, отметил Решетников: экономические условия сейчас во многом определяются эпидемиологической обстановкой, а влияние эпидемии на экономику оценить все еще сложно.
Во II квартале экономике предстоит пережить самые тяжелые времена — она сократится сразу на 9,5%, но затем начнет восстанавливаться. Минэкономразвития ждет более явного восстановления в IV квартале. За весь 2020 г. экономика упадет на 5%, но уже в 2021 г. произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, рассказал Решетников. А в 2022-2023 гг. рост экономики ускорится до 3% и 3,1% соответственно. В параметры прогноза заложен эффект от трех «пакетов антикризисных мер», но в них не заложено действие будущего национального плана восстановления экономики, так как он еще не согласован в правительстве, пояснил Решетников.
После падения на 5% рост около 3% в следующие годы не агрессивный, это похоже на U-образное восстановление экономики, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В 2020 г. экономику ждет большая просадка, и дальше рост будет считаться именно относительно упавшей базы 2020 г., обращает внимание директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. То есть и к концу 2021 г. развитие экономики останется ниже, чем в конце 2019 г., предупреждает он. В 2022 г. рост ВВП выглядит как остаточное восстановление, плюс «потенциальный» рост на уровне 1-1,5%, который многие считают стандартным для России, отмечает Шибанов.
Чтобы показать даже такой рост [как в прогнозе Минэкономразвития], нужно постараться, предупреждает Долгин, необходимо, чтобы внешний спрос на российский экспорт активно восстанавливался, и последствия падения доходов населения в 2020 г. были непродолжительными. Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится почти вдвое — с $419 до $268 млрд.
Серьезно пострадает и потребительский сектор — реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, но уже в 2021 г. вырастут на 2,8% (в 2022 г. темпы их роста немного замедлятся до 2%, но затем вновь ускорятся). Основой источник доходов людей — зарплата — в 2020 г. в реальном выражении сократится на 3,9%. Уже в 2021 г. темпы ее роста восстановятся до 3,1%, но затем не будут превышать 2,5%. Вслед за падением доходов населения сократится и оборот розничной торговли — на 5,2%, он также восстановится в 2021 г.
Странно, что в нынешних условиях Минэкономразвития не ждет ни значимого роста безработицы, ни сильного снижения зарплат, обращает внимание Долгин. По прогнозу министерства, в 2020 г. число занятых сократится только на 800 тысяч человек, а уже в 2021 г. восстановится до уровня 2019 г. и продолжит расти.
Возможно компании действительно сохранят занятость, как того хочет правительство, но при этом есть значительный риск перевода сотрудников на неполный день, снижение премий, говорит Долгин.
В рост на 3%, вероятно, закладывается увеличение инвестиций и оборота розничной торговли, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в 2020 г. сократятся на 12%, а в 2021 г. их темпы роста восстановятся до 4,9% и затем ежегодно будут ускоряться. Вероятно, правительство делает ставку на нацпроекты и быстрое восстановление доходов населения, рассуждает Коныгин, но чтобы реализовать идею роста за счет инвестиций, нужно наращивать капитальные госрасходы, поддерживать инвестпрограммы компаний, вероятно, использовать больше ресурсов, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ).