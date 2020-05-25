Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий

Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделийЭто должно поддержать отрасль, сократить теневой сектор и увеличить продажи
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Предложение внести такое изменение в закон о противодействии легализации доходов содержится в письмах министерства для Госдумы и Росфинмониторинга. «Ведомости» ознакомились с их копиями, отправку таких писем подтвердил представитель Минфина, также о них известно человеку, близкому к крупному производителю ювелирных украшений.
Сейчас если человек с помощью банковской карты покупает ювелирное изделие дороже 100 000 руб. он должен дополнительно сообщить продавцу личную информацию - гражданство, паспортные данные, ИНН и др. (при покупке за наличные — изделие дороже 40 000 руб.). Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб. При расчете картой платежи и так контролируют банки, у которых есть вся необходимая информация, объясняет Минфин.