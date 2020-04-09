Производители и продавцы ювелирных изделий просят правительство о помощи

Производители и продавцы ювелирных изделий просят правительство о помощиБез государственной поддержки их бизнес умрет
Эпидемия коронавируса и связанные с этим ограничения, нестабильная экономическая ситуация, резкое снижение покупательной способности и переориентация спроса на продукты питания и лекарства привели к полной остановке производителей и магазинов ювелирных изделий.
Отрасли срочно нужна правительственная поддержка, написал 3 апреля гендиректор Гильдии ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России) Эдуард Уткин премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Ведомости» ознакомились с копией обоих писем. Их подлинность подтвердил Уткин: без господдержки последствия для отрасли будут катастрофическими.
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