Производители и продавцы ювелирных изделий просят правительство о помощи

Отрасли срочно нужна правительственная поддержка, написал 3 апреля гендиректор Гильдии ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России) Эдуард Уткин премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Ведомости» ознакомились с копией обоих писем. Их подлинность подтвердил Уткин: без господдержки последствия для отрасли будут катастрофическими.