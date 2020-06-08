Чиновники изменят правила государственно-частного партнерства

Для этого в поправках Минэкономразвития предлагает закрепить в законе понятия капитального гранта (платежи государства инвестору на этапе строительства) и плату концедента (возмещение затрат из бюджета уже на этапе эксплуатации). Сейчас они активно используются и в деловой, и в судебной практике. Капитальный грант должен быть ограничен 75%-ми расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения. А плату концедента можно начать выплачивать после завершения строительства в течение не менее чем пяти лет. Закреплено в законе может быть и понятие минимальной гарантированной доходности инвестора – деньги, которые он получит, если доходы от эксплуатации построенного объекта окажутся ниже запланированных минимальных доходов, о которых инвестор договорился с государством. Может применяться один инструмент или сразу несколько — таким образом, возможно и полное возмещение расходов инвестора из бюджета с доходностью.