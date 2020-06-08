Чиновники изменят правила государственно-частного партнерства

Чиновники изменят правила государственно-частного партнерстваИнвесторам обещаны новые гарантии
Инвесторы дождались изменений в законы о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП). Минэкономразвития закончило подготовку такого законопроекта и направило его на согласование другим ведомствам, а также для обсуждения экспертам. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили несколько участников экспертного совета по развитию ГЧП при Минэкономразвития.
Всего в России заключено 3 000 концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн руб., оценивало в начале года Минэкономразвития. Законопроект повысит привлекательность ГЧП и позволит привлечь частные инвестиции, рассчитывает замминистра экономического развития Михаил Расстригин. Доволен поправками и рынок. Законопроект решает много содержательных и процедурных проблем, говорит советник Square Patton Boggs Константин Макаревич, рынок эти изменения ждал давно. Они снижают риски для инвесторов и помогут запустить новые проекты.
Одна из главным проблем, которую решает законопроект – как определить грань между коцессиями и госзаказом. Проблема возникла во время «башкирского дела», когда в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что концессия на строительство дороги Стерлитамак – Магнитогорск похожа на обычную госзакупку из-за полной компенсации инвестору расходов из бюджета. И хотя суд встал на сторону инвестора, внести окончательную ясность и защитить инвесторов от подобных рисков должно было законодательное разграничение, призывали юристы.
Для этого в поправках Минэкономразвития предлагает закрепить в законе понятия капитального гранта (платежи государства инвестору на этапе строительства) и плату концедента (возмещение затрат из бюджета уже на этапе эксплуатации). Сейчас они активно используются и в деловой, и в судебной практике. Капитальный грант должен быть ограничен 75%-ми расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения. А плату концедента можно начать выплачивать после завершения строительства в течение не менее чем пяти лет. Закреплено в законе может быть и понятие минимальной гарантированной доходности инвестора – деньги, которые он получит, если доходы от эксплуатации построенного объекта окажутся ниже запланированных минимальных доходов, о которых инвестор договорился с государством. Может применяться один инструмент или сразу несколько — таким образом, возможно и полное возмещение расходов инвестора из бюджета с доходностью.
Еще одна гарантия для инвесторов – возможность включить в соглашение с государством режим особых обстоятельств (например, если возникли непредвиденные дополнительные расходы). Если такие обстоятельства наступят, инвестор сможет претендовать на дополнительные выплаты, в том числе от государства. Стороны смогут урегулировать в соглашении последствия наступления таких обстоятельств, пересчитать сроки, но самое важное — законопроект прямо закрепляет обязательство концедента возместить дополнительные расходы и компенсации недополученных доходов, объясняет руководитель российской практики в области ГЧП Dentons Владимир Килинкаров. Сейчас есть риски, что такие компенсации будут признаны незаконными.
Гарантии получат и инициаторы, предложившие и проработавшие проект. Если они проиграют конкурс, победитель должен будет оплатить их расходы на подготовку проекта. Но решение остается за организатором конкурса – такое условие должно быть предусмотрено в конкурсной документации. Предельный размер компенсаций определит правительство. А к заявкам о готовности других интересантов устанавливаются требования, аналогичные требованиям к заявителю, например, о подтверждении своей финансовой состоятельности, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Сейчас после размещения предложения инициатора на сайте торгов, любой мог такую инициативу «снести» и обратить в конкурсную процедуру, рассказывает Качкин. Это должно защитить частные инициативы инвесторов.
Тем же, кто проиграет конкурс, задаток должен быть возвращен за пять рабочих дней. А сам задаток будет ограничен 5%. Концессионеры уже пытались обжаловать излишне суровые требования к размеру задатка в суде. Право организатора торгов самому устанавливать его не должно ограничивать конкуренцию, приводилась позиция инвестора в решении суда по одному из таких дел.
Законопроект должен быть принят как можно скорее, но все еще нужны точечные правки, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В том числе они предлагают полностью исключить из закона понятие «примерных соглашений». Вопросы об их использовании возникают регулярно, особенно у концедентов без большого опыта в концессионных проектах, рассказывает партнер P&P Unity Семен Мокин. Но сами соглашения не соответствуют практике, не защищают инвестиции, а иногда откровенно противоречат действующему законодательству, говорит он.
Также необходимо разрешить проекты с участием нескольких публичных партнеров, считает исполнительный директор департамента инфраструктурных проектов и ГЧП «Газпромбанка» Мария Скрябина. Это позволило бы разным регионам объединяться для строительства дорог, которые проходят по их территории, объясняет она. Нужно предусмотреть и возможность заключать трехсторонние концессионные соглашения (например, муниципальные с участием региона, региональные с участием федеральных властей) по желанию сторон, предлагает Мокин. И предусмотреть переходные сроки, чтобы изменения не навредили уже текущим проектам и тем, которые будут запущены в ближайшее время, говорит партнер EY Илья Скрипников.