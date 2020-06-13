Чиновники обсуждают временную отмену ограничения на признание убытков

Чиновники обсуждают временную отмену ограничения на признание убытковЭто позволит бизнесу сэкономить на налоге на прибыль
Бизнесу могут разрешить учитывать весь прошлый убыток — введенное в 2017 г. ограничение может быть отменено на 2020 г. Такое послабление обсудили члены бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Сейчас компании могут уменьшить налогооблагаемую прибыль на прошлые убытки не более чем на 50%. Отменить это ограничение предложили члены бюро РСПП на заседании правления союза. «Предлагаю также вернуться к старому докризисному предложению – отменить существующие ограничения на перенос убытков на будущий период», – сказал Белоусову президент РСПП Александр Шохин. Если правило оставить, оно будет реальным тормозом для бизнеса и инвестиционной активности в посткризисный период, объяснил он. В среду 10 июня, предложение также обсуждалось Белоусовым с «Деловой Россией», рассказал Белоусов.
Предложение отменить ограничение на признание убытков в 2020 г. осложняется дефицитами региональных бюджетов, ответил Белоусов. Но уточнил, что оно может быть проработано с учетом позиции Минфина. Представитель министерства не ответил на запрос «Ведомостей».
Впервые после начала кризиса накапливать убытки российские предприятия стали уже в марте – за этот месяц Росстат зафиксировал сальдированный убыток бизнеса в 277,5 млрд руб. против прибыли в 1,1 трлн руб. в марте 2019 г. До этого совокупный убыток превышал прибыль в разгар кризисов – в январе 2015 г., в январе 2009 г. и декабре 2008 г. В апреле был зафиксирован такой же убыток. А за январь-апрель 2020 г. общая прибыль бизнеса составила 1,6 трлн руб., что гораздо хуже результата того же периода 2019 г.
Ограничение чувствительно, так как к росту прибыли могли привести не только проблемы в экономике, но колебания курса, но это «бумажная прибыль», с которой все равно придется платить налог даже при больших накопленных убытках, говорит партнер Taxology Алексей Артюх. То, что налогом облагается неполученная прибыль — основная проблема, поддерживает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Снятие ограничений на 2020 г. позволит компаниям выжить, но меру нужно продлить и на 2021 г., чтобы у компаний были нормальные условия для восстановления, считает он.
Для регионов отмена ограничения может повлечь большие потери. Налог на прибыль – один из основных источников доходов их бюджетов. В 2019 г. поступления от него превысили 30% всех налоговых и неналоговых доходов регионов. При этом по данным ФНС, за апрель доходы от налога на прибыль уже сократились на 41% до 438 млрд руб. Впрочем, как указывали аналитики АКРА, у 17 регионов поступления от налогов в апреле не падали, а даже росли. У части регионов есть запас прочности, чтобы обойтись без серьезного секвестра бюджета или роста долга, отмечали они. Так, общий размер остатков на счетах на начало года без учета Москвы превысил 750 млрд руб. При этом у 28 регионов остатки превышали 75% среднемесячных расходов в 2019 г. Но у 37 регионов остатки не превышали 5% их доходов за 2019 г., а у 14 регионов остатков было совсем немного.
Отмена ограничения может серьезно ударить по региональным бюджетам, особенно сейчас, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Но проблема в целом в волатильности налога на прибыль, он чувствительнее к негативным экономическим шокам, при этом составляет около трети налоговых доходов регионов, продолжает он. К тому же налог на прибыль распределен неравномерно, что усложняет выравнивание возможностей регионов. Пойти навстречу бизнесу правильно, но необходимо предусмотреть компенсации регионам, иначе они продолжат сокращать расходы, в том числе отказываться от каких-то социальных обязательств, предупреждает Редькин. Пока регионы получили 200 млрд руб. дополнительной помощи, изменение условий и продление до 2029 г. периода погашения бюджетных кредитов, а также ослабление контроля за долгами и расходами.