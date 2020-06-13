Чиновники обсуждают временную отмену ограничения на признание убытков

Для регионов отмена ограничения может повлечь большие потери. Налог на прибыль – один из основных источников доходов их бюджетов. В 2019 г. поступления от него превысили 30% всех налоговых и неналоговых доходов регионов. При этом по данным ФНС, за апрель доходы от налога на прибыль уже сократились на 41% до 438 млрд руб. Впрочем, как указывали аналитики АКРА, у 17 регионов поступления от налогов в апреле не падали, а даже росли. У части регионов есть запас прочности, чтобы обойтись без серьезного секвестра бюджета или роста долга, отмечали они. Так, общий размер остатков на счетах на начало года без учета Москвы превысил 750 млрд руб. При этом у 28 регионов остатки превышали 75% среднемесячных расходов в 2019 г. Но у 37 регионов остатки не превышали 5% их доходов за 2019 г., а у 14 регионов остатков было совсем немного.