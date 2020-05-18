Чиновники ищут новый способ отбора пострадавших в кризис компаний

В конце апреля президент Владимир Путин уже поручал правительству рассмотреть изменение критериев для компаний, которые могут получить господдержку, в том числе решить, нужно ли вводить новый критерий – снижение выручки компании, а также улучшить порядок определения вида деятельности, которым занимается бизнес. Но пока чиновники не решили, как именно изменить критерии, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.