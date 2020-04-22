Борис Титов предлагает помогать не только компаниям пострадавших отраслей

Борис Титов предлагает помогать не только компаниям пострадавших отраслейПоддержку должны получить все те, у кого сильно упала выручка
Более половины (54%) предпринимателей к 20 апреля были вынуждены остановить работу, показал еженедельный мониторинг. Его результаты бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту Владимиру Путину. «Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил представитель бизнес-омбудсмена, пресс-секретарь президента не ответил на запрос. Мониторинг составляется на основе опроса 1000 малых, средних и крупных предприятий во всех регионах России, который проводит Федеральная служба охраны (ФСО) для бизнес-обмудсмена.
Цепочки поставок рвутся, и под ударом оказались не только те отрасли, которые попали в список пострадавших, их значительно больше, говорится в письме Титова. Попадание в перечень пострадавших дает право на льготные кредиты, субсидии на выплату зарплат (12130 руб. на сотрудника), а также налоговые и кредитные отсрочки. Список постепенно расширяется. Так, к авиа- и автоперевозкам, организации досуга и развлечений, туристическим услугам и гостиничному бизнесу, добавились зоопарки, музеи, торговля одеждой и атовмобилями. Минфин предлагает включить в перечень ювелирную отрасль, столкнувшуюся еще в марте с падением спроса на 70%.