Борис Титов предлагает помогать не только компаниям пострадавших отраслей

Цепочки поставок рвутся, и под ударом оказались не только те отрасли, которые попали в список пострадавших, их значительно больше, говорится в письме Титова. Попадание в перечень пострадавших дает право на льготные кредиты, субсидии на выплату зарплат (12130 руб. на сотрудника), а также налоговые и кредитные отсрочки. Список постепенно расширяется. Так, к авиа- и автоперевозкам, организации досуга и развлечений, туристическим услугам и гостиничному бизнесу, добавились зоопарки, музеи, торговля одеждой и атовмобилями. Минфин предлагает включить в перечень ювелирную отрасль, столкнувшуюся еще в марте с падением спроса на 70%.