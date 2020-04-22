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Борис Титов предлагает помогать не только компаниям пострадавших отраслей

Поддержку должны получить все те, у кого сильно упала выручка
Екатерина Мереминская Анна Червонная
Андрей Гордеев / Ведомости

Более половины (54%) предпринимателей к 20 апреля были вынуждены остановить работу, показал еженедельный мониторинг. Его результаты бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту Владимиру Путину. «Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил представитель бизнес-омбудсмена, пресс-секретарь президента не ответил на запрос. Мониторинг составляется на основе опроса 1000 малых, средних и крупных предприятий во всех регионах России, который проводит Федеральная служба охраны (ФСО) для бизнес-обмудсмена.

Цепочки поставок рвутся, и под ударом оказались не только те отрасли, которые попали в список пострадавших, их значительно больше, говорится в письме Титова. Попадание в перечень пострадавших дает право на льготные кредиты, субсидии на выплату зарплат (12130 руб. на сотрудника), а также налоговые и кредитные отсрочки. Список постепенно расширяется. Так, к авиа- и автоперевозкам, организации досуга и развлечений, туристическим услугам и гостиничному бизнесу, добавились зоопарки, музеи, торговля одеждой и атовмобилями. Минфин предлагает включить в перечень ювелирную отрасль, столкнувшуюся еще в марте с падением спроса на 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных