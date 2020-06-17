Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пунктСтоль резкого снижения за один шаг не было с 2015 года
Обсуждать изменение ключевой ставки совет директоров Центробанка будет в эту пятницу, 19 июня. С конца апреля она находится на уровне 5,5%. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ждут, что ставка снизится сразу на 100 базисных пунктов (б. п.) до 4,5% (таков прогноз 19 из 31 опрошенных экономистов). Последний раз ЦБ использовал шаг в 1 п. п. и более при снижении ключевой ставки в начале 2015 г.
После апрельского заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина несколько раз заявляла о потенциале смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе более решительного. По ее словам, и на прошлом заседании 24 апреля обсуждался вариант снижения ставки на 100 б. п., и на предстоящее заседание он остается в повестке.
«Действительно, есть значительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но мы каждый раз на совете директоров обсуждаем, когда, какими темпами его использовать. И говорить, что это пространство [для смягчения ДКП] должно быть использовано в течение одного заседания или до конца года, было бы не очень корректно, потому что <…> очень много неопределенности <…>. Что касается шагов больше 100 б. п., таких более значимых шагов, мы всегда принимаем во внимание не только дезинфляционные и инфляционные факторы, но и то, как движение это отразится на поведении финансовых институтов, банковских институтов», – объясняла Набиуллина 5 июня.
В апреле ЦБ снизил ставку на 50 б. п., и 10 аналитиков, опрошенных Reuters, ждут, что таким же шаг будет и на ближайшем заседании. Таков прогноз, например, аналитиков «ВТБ капитала», МКБ и стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко. ЦБ снизит ставку на 50 б. п. в пятницу и укажет на готовность снижать ее дальше, и тогда рынки воспримут это как снижение ставки до 4% к концу сентября, указывает он. ЦБ по-прежнему фокусируется на рисках, связанных с оттоком капитала, считает главный экономист ING Дмитрий Долгин. На фоне ускорения оттока частного капитала, низкого притока иностранных инвесторов в облигации федерального займа и макропоказателей после изоляции ЦБ может растянуть процесс снижения ставки, считает он. Если инфляция стабилизируется на уровне целевых 4%, то эти же 4% станут пределом снижения ставки, а если инфляция закрепится на уровне ниже, то ниже может оказаться и ставка, отмечает Долгин.
Текущий цикл снижения ставки ограничится уровнем в 4,5%, спорят аналитики «Ренессанс капитала». Такого же снижения ждал и президент ВТБ Андрей Костин: «На большее снижение он [ЦБ] вряд ли пойдет и вряд ли будет рассматривать переход к отрицательной реальной ключевой ставке. Благоприятная макроэкономическая ситуация позволила ЦБ не прибегать к обычному, стандартному методу повышения ставки для того, чтобы защитить рубль и удержать инвестиции, а пойти на существенное снижение ставки, чтобы стимулировать дальнейший рост экономики».
ЦБ своими действиями сейчас реагирует на инфляцию и падение ВВП и пытается посылать позитивные сигналы рынкам и экономике, соглашается Долгин. Инфляция в мае снизилась до 3% с 3,1% в апреле, по данным Росстата. Основные причины замедления инфляции – подавленный из-за эпидемии спрос и укрепление рубля на фоне восстановления цен на нефть, отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. При этом ЦБ заложил в свой прогноз среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, а Минэкономразвития – целевые 4%. Но по обновленной версии прогноза Минэкономразвития, инфляция будет ниже – 3,5%, рассказали два федеральных чиновника. «Ведомости» ожидают комментариев представителя министерства.
У ЦБ остается потенциал влияния на инфляцию через ставку, полагает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Воздействие происходит и через возможное будущее снижение ставки, и через набор инструментов предоставления ликвидности, перечисляет он.
Параллельно с действиями ЦБ правительство прорабатывает план восстановления экономики (по последним оценкам, в него закладывался эффект на 7,3 трлн руб., но план еще утверждается и может меняться). Заметный фискальный стимул – около 6% ВВП – должен поддержать как потребление, так и инвестиции, рассчитывают аналитики «Ренессанс капитала». Кроме того, Минфин планирует нарастить госдолг (примерно на 1,5–2 трлн руб. к уже запланированным займам), соответственно вырастут ежегодные процентные расходы бюджета, пишет главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. И необходимо значимое снижение ставки (на 100 б. п.) чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет, указывает он.
Замедлить или даже приостановить смягчение монетарной политики может новая волна коронавируса и угроза более сильного спада глобальной экономки, новый виток оттока капитала с развивающихся рынков, резкое падение цен на нефть, обострение торговой войны между США и Китаем и девальвация юаня, а также другие экономические и геополитические риски, перечисляет Соколов.