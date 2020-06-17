Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

В апреле ЦБ снизил ставку на 50 б. п., и 10 аналитиков, опрошенных Reuters, ждут, что таким же шаг будет и на ближайшем заседании. Таков прогноз, например, аналитиков «ВТБ капитала», МКБ и стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко. ЦБ снизит ставку на 50 б. п. в пятницу и укажет на готовность снижать ее дальше, и тогда рынки воспримут это как снижение ставки до 4% к концу сентября, указывает он. ЦБ по-прежнему фокусируется на рисках, связанных с оттоком капитала, считает главный экономист ING Дмитрий Долгин. На фоне ускорения оттока частного капитала, низкого притока иностранных инвесторов в облигации федерального займа и макропоказателей после изоляции ЦБ может растянуть процесс снижения ставки, считает он. Если инфляция стабилизируется на уровне целевых 4%, то эти же 4% станут пределом снижения ставки, а если инфляция закрепится на уровне ниже, то ниже может оказаться и ставка, отмечает Долгин.