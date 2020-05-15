Крупные банки вновь снижают ставки ипотеки

Еще одна возможная причина майского снижения ставок – сокращение примерно на треть выдачи ипотеки в апреле по сравнению с мартом. По предварительным данным Дом.РФ, за апрель в России выдано около 90 000 ипотечных кредитов на 208 млрд руб. Это меньше, чем в апреле 2019 г., на 17% в количественном выражении и на 13% — в денежном, отмечают аналитики госкомпании. В марте этого года банки выдали 122 411 ипотечных кредитов на 305,5 млрд руб. (данные ЦБ).