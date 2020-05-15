Крупные банки вновь снижают ставки ипотеки

Крупные банки вновь снижают ставки ипотекиВ апреле выдачи кредитов рухнули, а ключевая ставка снизилась
Крупные ипотечные банки в мае вновь принялись снижать ставки кредитов. Одни опускают ставки собственных программ, другие – субсидированных государством, третьи – и тех и других. Только за последние 10 календарных дней это сделали пять банков из топ-10 по величине ипотечного портфеля.
Где дешевела ипотека
Сбербанк с 6 мая снизил ставки собственной ипотеки на 0,3–0,4 процентного пункта (п. п.), а с 12 мая дополнительно ввел дисконт 0,3 п. п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». В результате минимальная базовая ставка для зарплатных клиентов банка при приобретении готового жилья в ипотеку опустилась до 8,2% годовых, в новостройках – до 8,1%. Для остальных заемщиков ставки на 0,5 п. п. выше. Ипотеку на новостройки с господдержкой Сбербанк теперь выдает под 6,1%, семейную ипотеку – под 4,7% (при электронной регистрации).
Вслед за лидером рынка Росбанк понизил ставки на 0,5 п. п. по всем ипотечным программам, включая рефинансирование, а банк Дом.РФ – на 0,2–1,1 п. п. в зависимости от программы и условий кредита, отмечает руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко.
Банки уменьшают и без того низкие ставки новой ипотечной госпрограммы. Она действует с 25 апреля и позволяет получить ипотеку на жилье в новостройке при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья и комплексном страховании не дороже 6,5%.
Промсвязьбанк продлил выдачу такой ипотеки по ставке 6% до окончания действия госпрограммы 1 ноября (ранее акция с такой ставкой планировалась до 15 мая), а также ввел дисконт 0,1 п. п. к ипотечной ставке для сотрудников оборонных предприятий с зарплатными картами банка при покупке готового или строящегося жилья, а также при рефинансировании, добавляет Исаенко.
Райффайзенбанк на этой неделе также понизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой 2020» на 0,31 п. п. до 6,19% годовых. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования банка Антона Красильникова, всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, банк пересчитает ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений.
Сегодня о снижении ставки в рамках госпрограммы с 6,5 до 6% для зарплатных клиентов и до 6,25% для остальных объявил банк «Санкт-Петербург». К этой госпрограмме льготной ипотеки с субсидируемой ставкой подключается все больше банков. В мае ее начал выдавать «Зенит» под 6,5%, банк «Возрождение» – под 5,5%, УБРиР – от 5,99%.
Еще несколько банков заявили «Ведомостям» о намерениях в ближайшее время снизить ипотечные ставки. «МТС банк» планирует удешевить ипотечные кредиты на 0,3 п. п. до конца мая, сообщил директор по розничному кредитованию Иван Барсов.
«Уралсиб» собирается снижать ставки по ипотеке вслед за изменениями ситуации на рынке, указала пресс-служба. Не исключают их снижения УБРиР и «Открытие». Райффайзенбанк также не исключает изменения тарифов по другим ипотечным программам вслед за госпрограммой, по словам Красильникова.
Ряд банков, в частности Газпромбанк, «Возрождение», «СМП банк», МКБ, «Абсолют банк», менять условия ипотеки в ближайшие дни не планируют, сообщили их представители.
Почему дешевеет ипотека
Банкиры объясняют снижение стоимости ипотеки динамикой ключевой ставки. С 27 апреля Центробанк опустил ее сразу на 0,5 п. п. до 5,5% годовых. А 8 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что регулятор на июньском заседании рассмотрит в том числе снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п. п.).
Недавнее снижение ключевой ставки, а также достаточно четкие планы регулятора по дальнейшему смягчению монетарной политики влияют на решения ипотечных банков, уверен директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Но и действия Сбербанка на рынке ипотеки, по его словам, выступают одним из ориентиров для остальных игроков.
Еще одна возможная причина майского снижения ставок – сокращение примерно на треть выдачи ипотеки в апреле по сравнению с мартом. По предварительным данным Дом.РФ, за апрель в России выдано около 90 000 ипотечных кредитов на 208 млрд руб. Это меньше, чем в апреле 2019 г., на 17% в количественном выражении и на 13% — в денежном, отмечают аналитики госкомпании. В марте этого года банки выдали 122 411 ипотечных кредитов на 305,5 млрд руб. (данные ЦБ).
«Падение ипотечных выдач в апреле стало следствием ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-2019, а также общего ужесточения кредитной политики банками на фоне роста неопределенности относительно динамики доходов населения», – поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
По прогнозу ЦБ, ипотечный портфель банков в этом году вырастет на 8–10% против 17% годом ранее, говорила Набиуллина в конце апреля.
По словам Щурихиной, снижение банками ставок сейчас направлено на удержание доли на падающем рынке и поддержание выдач за счет определенных категорий клиентов, доходы которых устойчивы в текущей ситуации. Клиенты с более слабым финансовым профилем вряд ли смогут рассчитывать на одобрение ипотечного кредита в ближайшие 3–6 месяцев, опасается Щурихина.
Дешево не для всех
По мнению Доронкина, большинство ипотечных банков продолжит постепенно снижать ставки: ситуация на рынке вкладов – основного источника фондирования ипотеки – достаточно стабильна и ставки после небольшого роста в конце марта – начале апреля вновь пошли вниз. К тому же давление на стоимость кредитов будет оказывать и новая программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, поэтому НКР сохраняет ноябрьский прогноз средней ставки выдачи: по итогам 2020 г. она опустится ниже 8,5%, продолжает Доронкин. Средневзвешенная ставка выданной в марте ипотеки составила 8,62%, данные за апрель ЦБ еще не опубликовал.
«На средний уровень ставок в этом году значительное влияние будут оказывать объемы реализации льготной госпрограммы, – соглашается Щурихина. – При ее существенной доле в выдачах средневзвешенная ставка может приблизиться к 8%, несмотря на то что по стандартным программам ряд банков сохраняют более высокий уровень ставок, чем в начале года».
«Из-за определенного ужесточения риск-политики большинства банков в отношении потребительского кредитования, включая ипотеку, на минимальную ипотечную ставку сможет рассчитывать очень ограниченная часть потенциальных заемщиков: со стабильными доходами, хорошей кредитной историей и значительным первоначальным взносом», – добавляет Доронкин. Многие заемщики, по его словам, наоборот, могут столкнуться с ростом стоимости ипотеки вследствие того, что их риск-профиль ухудшился по тем или иным причинам (работа в наиболее пострадавших отраслях, снижение дохода).
Так что ипотека еще подешевеет, но, вероятно, не для всех.