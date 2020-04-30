Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Cбербанк снизил ставки ипотеки синхронно с ключевой, что, конечно, смело в нынешних условиях, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: риски на рынке растут, а стоимость фондирования снизиться пока не успела – банки опускают ставки депозитов медленнее, чем кредитов. По его мнению, резкое снижение ставки в этой ситуации – сильный маркетинговый ход, который должен привлечь внимание потенциальных заемщиков. «При этом ставки тарифов – это не ставки выдач: клиентам, решившим обратиться за кредитом, в зависимости от результатов скоринга банк вполне может установить и более высокую ставку, чем в релизе», – напоминает Грибанов. Сбербанку, по-видимому, нужно выполнять социальные обязательства, тем более что чиновники этой весной не раз призывали сделать ипотеку доступнее, предполагает он. Ранее Сбербанк вслед за ВТБ, Альфа-банком, ПСБ начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.