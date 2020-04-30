Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотекеКрупные игроки начали опускать ставки вслед за ключевой
Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с 6 мая на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба госбанка. «Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%», – говорится в сообщении банка. Другие подробности грядущих изменений условий жилищного кредитования банк не раскрыл. Оформить ипотеку можно полностью дистанционно, без визита в банк, подчеркивает пресс-служба госбанка.
По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, уже месяц наблюдается восстановление спроса на ипотеку после его резкого падения и сейчас количество заявок приближается к докризисным уровням. Сбербанк не первый, кто решил сбросить ипотечные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ с 27 апреля на 0,5 п. п. до 5,5%.
На этой неделе ставки собственной ипотеки снизил Альфа-банк. Снижение составило 0,1–0,7 п. п. в зависимости от программы и категории клиента. Минимальная ставка на покупку жилья в новостройке для зарплатного клиента составляет 8,29% годовых, для остальных заемщиков – 8,79%, на вторичном рынке – 8,89 и 9,39% соответственно, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко.
Снижение ставок кредитов на жилье на первичном рынке укладывается в общую идею поддержки бизнеса, в данном случае застройщиков, через более доступную ипотеку, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. При этом снизившуюся из-за более дешевых ипотечных кредитов маржу Сбербанк может теоретически сбалансировать за счет улучшения корпоративного портфеля, рассуждает он: «Наиболее низкие ставки могут быть предложены на жилье от компаний – заемщиков банка, что позволит поддержать поток платежей от них». А вот на вторичном рынке минимальная ставка в 8,1% может в действительности оказаться доступной ограниченному числу заемщиков, тогда как для широкого круга заемщиков ставки могут быть выше, допускает Волков.
Cбербанк снизил ставки ипотеки синхронно с ключевой, что, конечно, смело в нынешних условиях, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: риски на рынке растут, а стоимость фондирования снизиться пока не успела – банки опускают ставки депозитов медленнее, чем кредитов. По его мнению, резкое снижение ставки в этой ситуации – сильный маркетинговый ход, который должен привлечь внимание потенциальных заемщиков. «При этом ставки тарифов – это не ставки выдач: клиентам, решившим обратиться за кредитом, в зависимости от результатов скоринга банк вполне может установить и более высокую ставку, чем в релизе», – напоминает Грибанов. Сбербанку, по-видимому, нужно выполнять социальные обязательства, тем более что чиновники этой весной не раз призывали сделать ипотеку доступнее, предполагает он. Ранее Сбербанк вслед за ВТБ, Альфа-банком, ПСБ начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.