Кому положена новая льготная ипотека

Кому положена новая льготная ипотекаБанки готовы выдавать кредиты с господдержкой дешевле 6,5%
В России официально стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Такую форму поддержки строительной отрасли на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин.
Что купить в ипотеку
Приобрести любое жилье по госпрограмме не получится. Во-первых, правительство ограничило сумму кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он не может превышать 8 млн руб., для остальных регионов – 3 млн руб. Ограничений по площади или стоимости самой недвижимости в программе нет. Покупатель должен внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Если заемщику не хватает собственных накоплений на взнос, его можно оплатить материнским капиталом, а также средствами из региональных, местных бюджетов, если они полагаются заемщику, или деньгами работодателя.
Во-вторых, по льготной ипотеке заемщик может купить жилье лишь у юридического лица на первичном рынке – в строящемся или сданном в эксплуатацию многоквартирном доме или доме блокированной застройки. По Градостроительному кодексу последние – это жилые дома не выше трех этажей, состоящие максимум из 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи. Под это определение теоретически подходят и таунхаусы, рассказывает представитель банка «Санкт-Петербург», но, прежде чем выдать кредит на это жилье, банк предварительно изучит объект. Альфа-банк покупку жилья в таунхаусах по льготной ипотеке кредитовать не будет, рассказал его представитель. Программа не распространяется на частные жилые дома (объекты ИЖС), а также на вторичное жилье. Продавцом жилья не может выступать инвестиционный фонд или его управляющая компания.
Ставки, сроки, заемщики
Конечную ставку ипотеки для клиента устанавливает банк, но она не может превышать 6,5% годовых при условии комплексного ипотечного страхования и останется неизменной весь срок кредитования. Недополученные банком проценты (до ключевой ставки +3% годовых) будет субсидировать государство из федерального бюджета. Заемщик не обязан страховать свою жизнь и здоровье. Но без страховки банк имеет право повысить ипотечную ставку, сделав ее выше на 1% к установленному кредитным договором значению. То же касается отказа от страхования самой недвижимости после ее регистрации.
Правительство не стало ограничивать срок кредитования. Первоначально чиновники заявляли, что срок льготной ипотеки составит 20 лет. «Не так много людей берут ипотечные кредиты на 20–30 лет, поэтому мы сочли это условие несущественным», – объяснил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Теперь предельный срок кредитования банки устанавливают сами. Например, в «Абсолют банке» и банке Дом.РФ он составляет 30 лет, в Росбанке – 20 лет. Погашение кредита происходит аннуитетными (равными) платежами.
Такая ипотека доступна лишь гражданам России, а если кредитуются созаемщики, то оба должны иметь российский паспорт. Других ограничений (как-то: возраст, наличие официального дохода, иного жилья в собственности, детей, принадлежности к определенным категориям, например к малоимущим, или участие в других программах субсидирования ипотеки) программа не устанавливает.
«Запрета на покупку жилья в ипотеку по ставке 6,5% для граждан, ранее участвовавших в других льготных программах (семейной, сельской или дальневосточной), в постановлении нет. Банки самостоятельно принимают решения, выдавать ли таким заемщикам льготную ипотеку, исходя из уровня их долговой нагрузки и других факторов», – пояснил Моисеев. Все опрошенные «Ведомостями» банки не планируют их вводить таких ограничений.
Даже при оформлении ипотеки с господдержкой банки вольны устанавливать дополнительные требования к заемщикам: например, вводить возрастные ограничения на дату рассмотрения заявки и дату окончания срока кредита, прописывать минимальный трудовой стаж на последнем месте работы, отказывать клиентам с негативной кредитной историей или выдавать льготные кредиты на покупку квартир только в аккредитованных банком объектах.
Кто доплатит банку
Чтобы банки были заинтересованы выдавать кредиты по ставке ниже рыночной, а для клиента она сохранялась неизменной в течение всего срока кредита, государство будет ее субсидировать. То есть погасит разницу между рыночной стоимостью кредита (ключевая ставка на первый день субсидируемого месяца плюс 3% годовых; с понедельника – 8,5%) и 6,5%. Выдавать кредиты по ставке существенно ниже 6,5% банкам невыгодно: дополнительного субсидирования в этом случае не будет. Если ставка в договоре ипотеки окажется выше 6,5% (например, клиент не платит за страховку), то субсидию посчитают по фактической ставке для заемщика.
Оператором госпрограммы является госкомпания Дом.РФ. Именно она будет ежемесячно распределять средства федерального бюджета между банками и ипотечными агентами, если те приобретают права требования по льготной ипотеке.
Банки вступили в игру
Некоторые банки заранее начали принимать заявки на ипотеку по новой госпрограмме, не дожидаясь официальной публикации постановления. В их числе крупные игроки ипотечного рынка Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк Дом.РФ.
Позднее к программе подключились банк «Санкт-Петербург», «Абсолют банк», Росбанк. «Открытие», Совкомбанк и Газпромбанк обещают начать принимать заявки на льготную ипотеку с 27 апреля.
Причем некоторые банки опустили льготную ипотечную ставку ниже предписанного госпрограммой «потолка». Так, Сбербанк готов кредитовать покупателей новостроек под 6,4%, а Промсвязьбанк – под 6% годовых, но лишь при подаче заявки на ипотеку до 15 мая. Банк Дом.РФ готов кредитовать заемщиков, подтверждающих доход выпиской из ПФР, под 6,1%, остальных – под стандартные 6,5%.
Спрос на программу среди заемщиков есть, утверждают представители банков. Например, Промсвязьбанк получил 900 заявок на 2,4 млрд руб. Альфа-банк принял от клиентов заявок на 2 млрд руб., а ВТБ – на 8 млрд руб. (3000 заявок). ВТБ к 24 апреля одобрил 400 кредитов на 1 млрд руб. По данным на 23 апреля, Сбербанк через сервис «Домклик», принял 1600 заявок на сумму 3,7 млрд руб., банк Дом.РФ – 1000 заявок на 2,8 млрд руб.
По оценкам чиновников, которые приводятся в пояснительной записке к постановлению правительства, всего по программе льготной ипотеки россияне смогут оформить 250 000 кредитов на сумму более 740 млрд руб. и вложат в жилье 900 млрд руб. кредитных и собственных средств.