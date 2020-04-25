Кому положена новая льготная ипотека

Во-вторых, по льготной ипотеке заемщик может купить жилье лишь у юридического лица на первичном рынке – в строящемся или сданном в эксплуатацию многоквартирном доме или доме блокированной застройки. По Градостроительному кодексу последние – это жилые дома не выше трех этажей, состоящие максимум из 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи. Под это определение теоретически подходят и таунхаусы, рассказывает представитель банка «Санкт-Петербург», но, прежде чем выдать кредит на это жилье, банк предварительно изучит объект. Альфа-банк покупку жилья в таунхаусах по льготной ипотеке кредитовать не будет, рассказал его представитель. Программа не распространяется на частные жилые дома (объекты ИЖС), а также на вторичное жилье. Продавцом жилья не может выступать инвестиционный фонд или его управляющая компания.