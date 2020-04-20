Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%Они не стали дожидаться старта новой госпрограммы
Крупные ипотечные банки один за другим объявляют о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первым об этом объявил в пятницу ВТБ. Сегодня его примеру последовали Альфа-банк, ПСБ, банк «Дом.РФ».
Запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% в четверг поддержал президент России Владимир Путин. Он назвал необходимым запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября, а на реализацию программы потребуется около 6 млрд руб., сообщил Путин. Ее цель – поддержать строительную отрасль в нестабильной экономической ситуации при распространении коронавируса. Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, отмечалось на совещании в правительстве.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в пятницу сообщил ТАСС, что программу субсидирования ставки по льготным ипотечным кредитам на новостройки планируется запустить с 1 мая и что министерство предложит установить максимальную стоимость покупаемой по ней квартиры в Московской и Ленинградской областях по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, то есть на уровне 8 млн рублей.
Банки начинают прием заявок на ипотеку с господдержкой в новостройках при условии внесения заемщиком первоначального взноса 20% от стоимости жилья по базовой ставке 6,5%. Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство, говорится в сообщении Альфа-банка.
Промсвязьбанк решил дать дополнительную скидку 0,5 процентного пункта к ставке по госпрограмме заемщикам, подавшим заявку до 15 мая: он будет выдавать ипотеку по новой госпрограмме под 6% годовых.
«Открытие» пока не принимает заявки на кредиты по новой программе. Банк «Зенит» планирует принять участие в ней после утверждения условий предоставления субсидий, сообщила пресс-служба. «Ведомости» направили запросы в другие крунпные ипотечные банки.
В «Дом.РФ» льготная ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования, кредит сроком до 20 лет можно получить на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. По словам зампреда правления банка «Дом.РФ» Данилы Литвинова, до публикации постановления правительства об утверждении условий программы в банке можно получить предварительное решение о предоставлении льготной ипотеки, а выдача кредитов будет осуществляться после его публикации.
А ВТБ, как заявил в пятницу зампред правления Анатолий Печатников, рассчитывает выдать первый кредит уже сегодня, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства.