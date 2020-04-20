Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Личный счет

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Они не стали дожидаться старта новой госпрограммы
Людмила Коваль
Евгений Разумный / Ведомости

Крупные ипотечные банки один за другим объявляют о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первым об этом объявил в пятницу ВТБ. Сегодня его примеру последовали Альфа-банк, ПСБ, банк «Дом.РФ».

Запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% в четверг поддержал президент России Владимир Путин. Он назвал необходимым запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября, а на реализацию программы потребуется около 6 млрд руб., сообщил Путин. Ее цель – поддержать строительную отрасль в нестабильной экономической ситуации при распространении коронавируса. Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, отмечалось на совещании в правительстве. 

Замминистра финансов Алексей Моисеев в пятницу сообщил ТАСС, что программу субсидирования ставки по льготным ипотечным кредитам на новостройки планируется запустить с 1 мая и что министерство предложит установить максимальную стоимость покупаемой по ней квартиры в Московской и Ленинградской областях по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, то есть на уровне 8 млн рублей.

Банки начинают прием заявок на ипотеку с господдержкой в новостройках при условии внесения заемщиком первоначального взноса 20% от стоимости жилья по базовой ставке 6,5%. Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство, говорится в сообщении Альфа-банка.

Промсвязьбанк решил дать дополнительную скидку 0,5 процентного пункта к ставке по госпрограмме заемщикам, подавшим заявку до 15 мая: он будет выдавать ипотеку по новой госпрограмме под 6% годовых.

«Открытие» пока не принимает заявки на кредиты по новой программе. Банк «Зенит» планирует принять участие в ней после утверждения условий предоставления субсидий, сообщила пресс-служба. «Ведомости» направили запросы в другие крунпные ипотечные банки.

В «Дом.РФ» льготная ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования, кредит сроком до 20 лет можно получить на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. По словам зампреда правления банка «Дом.РФ» Данилы Литвинова, до публикации постановления правительства об утверждении условий программы в банке можно получить предварительное решение о предоставлении льготной ипотеки, а выдача кредитов будет осуществляться после его публикации.

А ВТБ, как заявил в пятницу зампред правления Анатолий Печатников, рассчитывает выдать первый кредит уже сегодня, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных