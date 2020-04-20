Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% в четверг поддержал президент России Владимир Путин. Он назвал необходимым запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября, а на реализацию программы потребуется около 6 млрд руб., сообщил Путин. Ее цель – поддержать строительную отрасль в нестабильной экономической ситуации при распространении коронавируса. Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, отмечалось на совещании в правительстве.