Россияне набрали ипотеки перед карантином

По прогнозам Монастыршина, ЦБ может в июне снизить ставку еще на 0,5 п.п. В таком случае у средней ставки ипотеки остается потенциал для снижения еще на 1 п.п. к концу года, рассуждает аналитик, но скорее всего, основная часть этого снижения придется уже на осень, говорит он. Пока же банки вряд ли будут активно снижать ставки, так как им нужно поддержать маржу, которая и так будет снижаться за счет выпадающих из-за кредитных каникул процентных доходов. Скорее всего, банки будут опускать ставки дифференцированно: в первую очередь, для заемщиков с низкой долговой нагрузкой и не занятых в проблемных отраслях.