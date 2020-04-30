Россияне набрали ипотеки перед карантином

Россияне набрали ипотеки перед карантиномВ марте выдачи жилищных кредитов выросли на 14%, но в дальнейшем рост замедлится
Cредневзвешенная ставка выданной за месяц ипотеки в марте снизилась до 8,62%, сообщил в четверг Центробанк. Показатель который месяц подряд обновляет исторический минимум – в феврале банки выдавали ипотеку в среднем под 8,69%.
В марте россияне оформили 122 411 ипотечных кредитов на 305,5 млрд руб. – на 13% больше, чем в феврале, и на 20% больше, чем в марте прошлого года. В денежном выражении рост составил 14% и 36% соответственно.
Ипотечный портфель банков к 1 апреля, по данным ЦБ, достиг 7,7 трлн руб. Доля просроченной задолженности осталась в пределах 0,8%.
На повышенный спрос на кредиты, в частности ипотечные, в марте обращал внимание и президент Сбербанка Герман Греф. «По ипотеке даже был зафиксирован исторический максимум спроса. Но тоже думаю, что это такая временная история. Я думаю, что сейчас рынок должен начать успокаиваться», – отметил он в середине марта.
Спрос на ипотеку подстегнули ослабление рубля и волатильность на финансовых рынках в марте, уверен главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин: клиенты стремились использовать одобренные заявки на получение кредита, опасаясь дальнейшего роста цен на недвижимость и ставок на рынке. Однако вряд ли стоит ждать такой же динамики в дальнейшем, сомневается он: «Снижение реальных доходов населения и рост безработицы из-за карантина, скорее всего, приведут к замедлению рынка по итогам года».
Об этом на прошлой неделе предупредила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: по прогнозам регулятора, ипотечный портфель банков в этом году вырастет на 8-10% против 17% годом ранее.
Поддержать спрос должна недавно стартовавшая в апреле программа льготной ипотеки, но, скорее всего, она уже учтена в прогнозе ЦБ, добавляет Монастыршин. Государственная программа льготной ипотеки на новостройку безусловно способствует увеличению спроса на первичном рынке жилья, но размер влияния будет зависеть от других важных факторов, в частности, от динамики цен на новостройки, от возможности проведения сделок дистанционно, замечает руководитель центра цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.
Рост безработицы и снижение реальных доходов населения заставят потенциальных заемщиков больше сберегать и тратить преимущественно на товары первой необходимости, что будет отрицательно влиять на спрос на ипотечные кредиты, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Но нужно учитывать и господдержку, а также динамику цен рынка жилой недвижимости – в нынешних условиях можно ожидать некоторого снижения стоимости жилья, считает он. В итоге ипотечный портфель сможет продолжить рост, хотя и не такими быстрыми темпами, как в 2018-2019гг., говорит Пивень, допуская, что рост все же может превысить 10%. На итоговых показателях скажется и склонность заемщиков к досрочному погашению кредитов, указывает он: «Можно ожидать, что население в условиях нестабильности рынка труда будет склонно ограничить сверхплановые траты на погашение».
Банки, чтобы поддержать падающий спрос, будут снижать ставки ипотеки, тем более что ставку снижает и ЦБ, ожидает Монастыршин.
На прошлой неделе Центробанк опустил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта до 5,5%. Председатель ЦБ тогда же отметила, что регулятор видит потенциал и для дальнейшего снижения ставки, причем на 100 базисных пунктов.
По прогнозам Монастыршина, ЦБ может в июне снизить ставку еще на 0,5 п.п. В таком случае у средней ставки ипотеки остается потенциал для снижения еще на 1 п.п. к концу года, рассуждает аналитик, но скорее всего, основная часть этого снижения придется уже на осень, говорит он. Пока же банки вряд ли будут активно снижать ставки, так как им нужно поддержать маржу, которая и так будет снижаться за счет выпадающих из-за кредитных каникул процентных доходов. Скорее всего, банки будут опускать ставки дифференцированно: в первую очередь, для заемщиков с низкой долговой нагрузкой и не занятых в проблемных отраслях.
Ключевым фактором определяющим движение ставок останется политика ЦБ – от этого в значительной мере будет зависеть стоимость привлекаемых банками ресурсов, которые далее направляются на кредитование, говорит Пивень. Снижение ключевой ставки 24 апреля – это безусловно стимул к снижению среднерыночной ставки по ипотеке и росту кредитования, согласен Дмитриев, тем не менее последующее развитие ситуации во многом будет зависеть от дальнейших мер регулятора и ключевых игроков рынка.