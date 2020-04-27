ЦБ заставит банки оплачивать страховки по ипотеке

В общих расходах заемщика на ипотеку страхование занимает небольшую долю, но для банков это может означать дополнительное давление на маржу, которое в текущих условиях крайне нежелательно, согласен руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Поэтому с высокой вероятностью банки просто будут поднимать ставки по новым кредитам, опасается он. В теории для заемщика вырастет только базовая ставка, а полная стоимость кредита измениться не должна, признает Доронкин, но есть подводный камень: если сейчас заемщик может уменьшить свои расходы на страхование, выбрав более выгодное предложение на рынке, то банки в его поисках могут быть не заинтересованы, если итоговая плата все равно будет переложена на заемщиков, предупреждает он.