ЦБ заставит банки оплачивать страховки по ипотеке

ЦБ заставит банки оплачивать страховки по ипотекеЭто сделает стоимость кредита прозрачнее, но не меньше
Центробанк разработал концепцию ипотечного страхования, которая освобождает заемщиков от необходимости страховать риски при ипотеке: это будут делать банки. По мнению регулятора, это сделает затраты на ипотеку более прозрачными и понятными для заемщиков. В ближайшее время регулятор планирует обсудить эту концепцию с банкирами и страховщиками – завершить дискуссию планируется уже до конца мая, говорит представитель ЦБ, предупреждая, что «для реализации концепции потребуются изменения в законодательство».
Как страхуется ипотека
Сейчас при оформлении ипотечного кредита заемщик по закону должен застраховать приобретаемую недвижимость, которую он передает в залог банку, а зачастую – еще и свои жизнь и здоровье. Это не обязательно, но в 90% случаев жизнь и здоровье тоже страхуются – иначе банки устанавливают повышенную ставку по кредиту, говорит директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.
В среднем она на 1–2 процентных пункта (п. п.) выше, говорит Чамров. Независимый эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко оценивает стоимость страховки примерно в 0,7% от остатка долга в год – столько, по его данным, в среднем платят за страхование залога, жизни и здоровья, а также титульное страхование.
При этом в зависимости от структуры сделки такие расходы не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита, что затрудняет оценку всех затрат на ипотеку, а также выбор банка и кредитного продукта, пишет ЦБ.
Как будет страховаться ипотека
ЦБ намерен переложить эту обязанность на банки. По его концепции банк-кредитор будет обязан от своего имени и за свой счет страховать имущество, заложенное по договору об ипотеке в силу закона, а также жизнь и здоровье заемщика. У банка не будет права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования.
Минимальный перечень страховых случаев в случае с залогом будет выглядеть так, предлагает ЦБ: утрата или повреждение имущества в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, кражи, грабежа, разбоя, умышленного уничтожения имущества третьими лицами. Минимальный список страховых случаев по страхованию жизни и здоровья, в свою очередь, будет включать смерть заемщика, присвоение инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или болезни, нахождение на длительном больничном, потеря дохода в результате борьбы с эпидемией.
Банк-кредитор вправе застраховать любые другие риски, но не имеет права требовать с заемщика уплаты или возмещения страховой премии или иных комиссий, связанных с договорами, говорится в концепции.
При наступлении страхового случая банк направляет полученные им от страховщика выплаты в счет исполнения обязательства заемщика. Если же в этот момент у банка нет действующего договора страхования, покрывающего минимальный перечень рисков, то он должен списать с заемщика полную сумму долга по договору.
Заключение договоров самим банком приведет к снижению издержек на страховку, так как он, «будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком», чем заемщик, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба, рассчитывает ЦБ. Одновременно страхование за счет банка приведет к большей прозрачности условий сделки для граждан, так как исключит расходы и комиссии по страхованию, не заложенные в полную стоимость кредита.
Как изменится цена ипотеки
Вряд ли банки смогут платить за страховку существенно меньше, чем физлица, особо снижать ее стоимость уже некуда, сомневается Гордейко. В то же время для банка такой подход безопаснее, признает он: страхование жизни и здоровья сейчас, к примеру, не обязательно – банк может не требовать его от заемщика при оформлении ипотеки и просто повысить ставку по кредиту, соответственно, пока ипотечный портфель банков застрахован не полностью. Но одновременно это создаст ощутимую нагрузку на банковскую маржу, если учесть, что в среднем она составляет 2,5–3% годовых, указывает Гордейко.
В общих расходах заемщика на ипотеку страхование занимает небольшую долю, но для банков это может означать дополнительное давление на маржу, которое в текущих условиях крайне нежелательно, согласен руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Поэтому с высокой вероятностью банки просто будут поднимать ставки по новым кредитам, опасается он. В теории для заемщика вырастет только базовая ставка, а полная стоимость кредита измениться не должна, признает Доронкин, но есть подводный камень: если сейчас заемщик может уменьшить свои расходы на страхование, выбрав более выгодное предложение на рынке, то банки в его поисках могут быть не заинтересованы, если итоговая плата все равно будет переложена на заемщиков, предупреждает он.
С учетом тонкой маржи по ипотеке перекладывание расходов по страхованию на банк приведет к увеличению ставки по кредиту на 0,6–0,7 п. п., говорит Чамров из «Открытия».
Подобный механизм некоторые банки уже предлагали раньше, но, чтобы внедрить его, потребуется изменить вид страхования с личного на страхование бизнес-рисков, обращает внимание управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов. Для этого нужно будет менять налоговое законодательство, поскольку изменится учет расчета налога на прибыль банка, полагает он: есть риск, что ряд банков с кэптивными страховыми компаниями завысят расходы для налоговой оптимизации.
Крайне велика вероятность, что эти издержки банки переложат на клиентов, закладывая их в ставку или устанавливая дополнительные комиссии, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Учитывая заинтересованность обеих сторон в наличии договора страхования, компромиссным вариантом могла бы стать оплата страховой премии и кредитором, и заемщиком на паритетных началах, предполагает она.
Новый подход поможет снизить как риски банка, так и самого заемщика, но может привести к росту ипотечных ставок на рынке, согласна руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. Однако общая стоимость кредита, с ее точки зрения, не изменится: если раньше заемщики несли расходы по страховке напрямую, то теперь они будут заложены косвенно. Скорее всего, новый порядок будет распространяться только на новые кредиты, добавляет Заботина, поскольку в действующих кредитных договорах уже закреплена обязанность заемщиков о пролонгации страхования.
В предложенной концепции пропадает смысл аккредитации пула страховщиков банком – банк выберет одну компанию и будет там страховать риски, замечает директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов. При этом если конкуренция внутри пула страховщиков снижает стоимость страховки, то возможный монополизм в связке страховщика и банка приведет к обратному эффекту, считает он.