Правительство предложило ограничить переплату по ипотеке

Правительство предложило ограничить переплату по ипотекеПолная стоимость кредита не сможет превышать среднерыночную более чем на треть
Правительство предложило распространить на ипотеку ограничения полной стоимости кредита (ПСК), которые применяются для потребительских кредитов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 14 апреля. Если он будет принят, то вступит в силу через 180 дней после опубликования.
Сейчас, по закону, ПСК на момент заключения договора не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение ПСК – более чем на треть. На ипотеку такое ограничение пока не распространяется. Недобросовестные кредиторы могут устанавливать ставки по ипотечным кредитам, существенно превышающие среднерыночное значение, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.
ЦБ рассчитывает ПСК отдельно для автокредитов, необеспеченных потребительских кредитов, кредитных карт, POS-кредитов (в точках продаж) в зависимости от срока и размера кредита. В случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК, регулятор имеет право установить период, в течение которого это ограничение не действует.
Норма, ограничивающая ПСК, действует с 2015 г. и уже доказала свою эффективность, говорит представитель ЦБ: ограничение ПСК не только защищает заемщиков от недобросовестных кредиторов, но и способствует прозрачности договоров, их понятности для потребителя. Банк России считает, что подобная мера будет так же эффективна и для ипотечных кредитов, отметил он.
Кому это поможет
Участники ипотечного рынка в этом сомневаются: нововведение вряд ли существенно повлияет на предложения банков. Рынок новое ограничение, скорее всего, почти не заметит, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: разброс ставок в ипотеке намного меньше, чем в свое время был в потребительских кредитах, для которых вводился потолок ПСК. В случае с потребительским кредитом или картой сумма займа обычно небольшая и клиент мог не заметить, что переплачивает по завышенной по сравнению с рынком ставке, признает Грибанов. Но в ипотеке, где суммы в разы больше, клиенты более внимательно следят за разницей в ставках, так что дорогие кредиты в этом сегменте встречаются редко, убежден он: «Тем более что ключевые игроки – это крупные госбанки с невысокими ставками».
На ипотечном рынке крайне высокая конкуренция, так что банки не заинтересованы в высокой стоимости кредита, подтверждает директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко: «В большинстве случае клиент, если только он не спешит провести сделку, уйдет в другой банк с более разумными ставками и сопутствующими условиями кредита». В отдельных случаях банки, конечно, могут попытаться компенсировать маржу за счет сопутствующих продуктов, например, предложив клиенту более дорогое страхование жизни, но это не массовое явление, говорит он. Кроме того, ряд дополнительных страховок, не обязательных по закону, но часто предлагаемых банками к ипотеке, просто не входит в расчет ПСК, замечает Пахаленко: например, страхование внутренней отделки и гражданской ответственности перед третьими лицами.
У банков топ-15 нет серьезного разрыва в ставках, сегодня они различаются на 0,5 -1 процентного пункта, говорит предправления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова. Важно, чтобы при внедрении новых норм в ипотеке учитывалась специфика кредита – первичный это рынок или вторичный – по примеру автокредитования, где ПСК уже считается отдельно для кредитов на поддержанные и новые авто, указывает она. Нужно выделить и другие подвиды кредитов, например, под залог имеющейся недвижимости – они обычно на 3–4 п.п. дороже, добавляет Пахаленко. Отдельно нужно учесть и специфику рефинансирования ипотеки, где банк зачастую сначала оформляет более высокую ставку, так как недвижимость находится под обременением у первоначального кредитора, но затем, когда залог перерегистрируется, снижает ее, продолжает он.
Диапазон минимальных и максимальных ставок крупнейших ипотечных банков в марте, по данным Frank RG, составлял в среднем 9,71–14,16% годовых, в феврале – 9,48–13,96% в зависимости от программы (без учета кредитов зарплатным клиентам, а также программ с господдержкой и от застройщиков). По мнению Грибанова, эта новация скорее поможет ограничить стоимость кредитов рискованным, по мнению банкиров категориям клиентов, например, индивидуальным предпринимателям – за счет менее стабильного дохода отдельные банки могут применять к ним более строгие требования и в том числе устанавливать повышенные ставки.
При этом, согласно поправкам, если в кредитном договоре предусмотрены несколько ставок в зависимости от решения или действий заемщика, ПСК рассчитывается исходя из максимально возможной ставки. В тарифах банка по продукту, как правило, предусмотрено несколько надбавок и скидок к процентной ставке, например, за регистрацию или нерегистрацию залога в пользу банка, при непредоставлении документов по страхованию в соответствии с договором и т.п., поясняет представитель Райффайзенбанка. Цель таких надбавок, по его словам,– стимулировать заемщика выполнять условия договора. Расчет ПСК от максимальной ставки с учетом всех надбавок не будет показывать реальный размер стоимости кредита и может только вызвать негатив со стороны заемщиков, опасается он.
Дополнительная помощь
Внесенные во вторник поправки касаются и других условий кредитов. В частности, они ограничивают размер неустойки за нарушения в обслуживании потребительского кредита 20% от суммы просроченной задолженности. Банкам также запрещается при кредитовании на срок более года навязывать договор страхования на весь период с единовременной оплатой страховых платежей.
Кроме того, банки не смогут устанавливать в договоре потребительского займа пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Внести соответствующие изменения на прошлой неделе предложил премьер-министр Михаил Мишустин: «Банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка – своего рода перестраховки от забывчивости клиентов. Теперь счет можно будет почти весь месяц держать пустым – разумеется, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником».