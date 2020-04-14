Правительство предложило ограничить переплату по ипотеке

Участники ипотечного рынка в этом сомневаются: нововведение вряд ли существенно повлияет на предложения банков. Рынок новое ограничение, скорее всего, почти не заметит, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: разброс ставок в ипотеке намного меньше, чем в свое время был в потребительских кредитах, для которых вводился потолок ПСК. В случае с потребительским кредитом или картой сумма займа обычно небольшая и клиент мог не заметить, что переплачивает по завышенной по сравнению с рынком ставке, признает Грибанов. Но в ипотеке, где суммы в разы больше, клиенты более внимательно следят за разницей в ставках, так что дорогие кредиты в этом сегменте встречаются редко, убежден он: «Тем более что ключевые игроки – это крупные госбанки с невысокими ставками».