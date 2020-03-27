ЦБ зафиксировал рекордно низкую ставку по ипотеке

Ипотека дешевела с весны прошлого года по мере снижения ключевой ставки ЦБ: к 1 мая ставка выданной в течение месяца ипотеки достигла пика – 10,56% годовых – и затем постоянно снижалась, несколько раз обновив исторические минимумы. Но в середине марта после резкого ухудшения ситуации на финансовом рынке и ослабления рубля крупные банки вернулись к повышению ставок.