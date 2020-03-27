ЦБ зафиксировал рекордно низкую ставку по ипотеке
Средневзвешенная ставка выданных за месяц ипотечных кредитов в феврале опустилась до 8,69% годовых, отчитался в пятницу Центробанк. Это новый исторический минимум. Месяцем ранее банки выдавали ипотеку в среднем под 8,79%.
В феврале банки выдали 108 430 ипотечных кредита – на 4,6% больше, чем годом ранее. Ипотечный портфель банков к 1 марта вырос до 7,65 трлн руб.
Ипотека дешевела с весны прошлого года по мере снижения ключевой ставки ЦБ: к 1 мая ставка выданной в течение месяца ипотеки достигла пика – 10,56% годовых – и затем постоянно снижалась, несколько раз обновив исторические минимумы. Но в середине марта после резкого ухудшения ситуации на финансовом рынке и ослабления рубля крупные банки вернулись к повышению ставок.
Только на уходящей неделе это сделали Абсолют банк (+1 процентный пункт по основным программам, кроме «семейной ипотеки»), банк «Дом.РФ» (+0,5–1 п. п. для вторичного жилья и рефинансирования), Газпромбанк (+1 п. п. по «семейной ипотеке»), Альфа-банк (+0,5–0,8 п. п. кроме «семейной ипотеки»). По базовым программам (за исключением «семейной ипотеки») ставки для заемщиков, не являющихся зарплатными клиентами, при наличии полиса комплексного страхования поднялись выше 9–9,5% годовых.