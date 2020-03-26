«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

«Развитие ипотечного рынка — важная, долгосрочная тенденция. <...> Да, сейчас мы видим, в силу изменившихся обстоятельств некоторые банки уже стали повышать ставки по ипотеке. Кстати, это происходит в том числе и без изменения нашей ключевой ставки, просто у нас, например, выросли те же доходности по облигациям государственным. Тем не менее для того, чтобы поддержать этот рынок, кредитование ипотечное, мы приняли меры. На наш взгляд, важно очень следить за качеством ипотечных кредитов, первоначальный взнос тоже должен быть. И мы надеемся, что, несмотря на такие временные сложности, ипотечный рынок будет развиваться». 20.03.2020

Эльвира Набиуллина председатель Центробанка