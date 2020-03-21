Вирус растущих ставок ипотеки стремительно распространяется по рынку

На следующий день Райффайзенбанк поднял ставки кредитов на покупку новостроек, вторичного жилья, а также ссуд под залог имеющейся недвижимости на 0,2 п. п. до 8,99% при сумме кредита 3–7 млн руб., на 0,5 п. п. при сумме до 3 млн руб. до 9,49–9,79%. «Ставки кредитов на рефинансирование в Райффайзенбанке выросли на 0,5–0,6 п. п. до 8,99–9,79% в зависимости от суммы, также увеличена с 0,5 до 1 п. п. надбавка к ставке при первоначальном взносе менее 20% от стоимости недвижимости», – рассказывает руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко. Минимальные ставки останутся прежними: на приобретение недвижимости в новостройке – 8,39%, а на вторичном рынке – 8,49%, заверила пресс-служба Райффайзенбанка, подчеркнув, что по ранее одобренным заявкам ставки не изменятся, так же как и по «семейной ипотеке» (4,99%).