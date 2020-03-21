Вирус растущих ставок ипотеки стремительно распространяется по рынку
Крупные банки форсируют повышение ставок ипотечных кредитов. На уходящей неделе еще три крупных розничных банка ухудшили условия кредитования покупателей жилья.
С 17 марта «Росбанк дом» поднял на 1 процентный пункт (п. п.) ставки по всем ипотечным кредитам. Базовые ставки ипотеки в банке повышены до 9,89–10,14% годовых на покупку жилья и до 9,69–9,94% на рефинансирование. Ставка кредита под залог имеющейся недвижимости теперь составляет 9,89%, кредита на улучшение жилищных условий – 12,89%. Стоимость кредита на первоначальный взнос – 10,64–11,79% годовых.
«Для клиентов, получивших предварительное одобрение заявки на ипотеку до 16 марта включительно, условия кредитования не изменятся при условии заключения кредитного договора до 31 марта», – подчеркнула пресс-служба банка.
На следующий день Райффайзенбанк поднял ставки кредитов на покупку новостроек, вторичного жилья, а также ссуд под залог имеющейся недвижимости на 0,2 п. п. до 8,99% при сумме кредита 3–7 млн руб., на 0,5 п. п. при сумме до 3 млн руб. до 9,49–9,79%. «Ставки кредитов на рефинансирование в Райффайзенбанке выросли на 0,5–0,6 п. п. до 8,99–9,79% в зависимости от суммы, также увеличена с 0,5 до 1 п. п. надбавка к ставке при первоначальном взносе менее 20% от стоимости недвижимости», – рассказывает руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко. Минимальные ставки останутся прежними: на приобретение недвижимости в новостройке – 8,39%, а на вторичном рынке – 8,49%, заверила пресс-служба Райффайзенбанка, подчеркнув, что по ранее одобренным заявкам ставки не изменятся, так же как и по «семейной ипотеке» (4,99%).
В пятницу к ним присоединился банк «Открытие», увеличивший ипотечные ставки сразу на 1,5 п. п. Для покупателей жилья на вторичном рынке и при рефинансировании базовая ставка выросла до 10,2%, на первичном рынке – до 9,9%. Также банк уменьшил скидки к ставке для зарплатных клиентов, при быстром выходе на сделку и при покупке у партнеров с 0,3 до 0,2 п. п., плюс поднял минимальный первоначальный взнос с 10 до 20%, указывает Исаенко. Повышение ставок не затронет ранее одобренные заявки на ипотеку.
«В своей политике по кредитным ставкам банк «Открытие» ориентируется на экономические показатели, в частности, на стоимость заимствований на денежном рынке, а также на конкурентное поле», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка, подчеркнув, что ставки по беззалоговым кредитам остаются на прежнем уровне.
Предправления «Открытия» Михаил Задорнов в начале текущей недели предупредил, что «если стоимость денег вырастет, она растет, то придется нам также ставки по ипотеке повышать».
Ипотека постоянно дешевела с мая прошлого года вслед за ключевой ставкой Центробанка. Пик ставки выданной в течение месяца ипотеки – 10,56% – пришелся на апрель, к 1 февраля она достигла 8,79%. Но в середине марта на фоне резкого ухудшения ситуации на финансовом рынке и ослабления рубля крупные банки взяли обратный курс. «Из-за волатильности на рынках, падения курса рубля, роста доходности ОФЗ большинству банков пришлось задуматься о том, что делать со ставками. Выдавать длинные ипотечные кредиты по нынешним ставкам становится убыточно для банков», – пояснил ранее «Ведомостям» руководитель департамента розничного кредитования банка из топ-30.
Первыми на прошлой неделе ипотечные ставки подняли два крупных игрока – Транскапиталбанк (ТКБ) и «Юникредит банк». В «Юникредит банке» ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. до 10,4–13,5% годовых. ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», на 1,5 п. п. до 9,99–10,29%. По словам представителя «Юникредит банка», изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.
«Повышение ставок было объективно и неизбежно», – признается пресс-служба Райффайзенбанка.
Ранее банкиры говорили, что опасаются повышения ключевой ставки ЦБ. В пятницу, 20 марта, ЦБ оставил ее без изменений – 6%. Несмотря на это ставки по ипотеке в ближайшее время будут расти, считают директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев и ряд банкиров.
На улучшение условий жилищного кредитования остается надеяться лишь после стабилизации на финансовом рынке.