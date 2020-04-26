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Банки не станут резко снижать ставки по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

Риски розничного кредитования нарастают, а люди теряют доходы
Людмила Коваль Анна Третьяк
РИА Новости

Значительное снижение в пятницу ключевой ставки ЦБ – сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5% годовых – в нынешней ситуации вряд ли приведет к аналогичному падению доходности вкладов и стоимости кредитов, считают эксперты. Кредиты станут лишь чуть дешевле, а ставки по вкладам, скорее всего, стабилизируются после недавнего недолгого повышения. Сильнее других – благодаря господдержке – может подешеветь ипотека.

Что сейчас влияет на ставки

Из-за сокращения деловой активности, прекращения деятельности предприятиями малого и среднего бизнеса и падения доходов части населения в период самоизоляции риски кредитования возрастают, а люди начинают изымать средства из банков на покрытие текущих расходов. Так, с 15 по 19 апреля ЦБ зафиксировал снижение вкладов населения на 0,6% в том числе из-за оплаты текущих расходов, хотя в целом с начала месяца вклады выросли на 0,3%. Кредитные требования к физическим лицам и ИП сократились совокупно за 19 дней апреля на 0,7%, что обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов, отметил регулятор в пятничном обзоре «Финансовый пульс».

Снижение ключевой ставки в нынешних условиях – это в большей степени фактор поддержки банков в условиях сокращения ликвидности, оно будет способствовать снижению стоимости кредитов для банков и сделает их более доступными для бизнеса, считает член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян. И позволит осуществить монетарное стимулирование экономики, добавляет аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.

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«Ситуация на рынках вкладов и кредитов для физлиц сейчас достаточно сильно искажена текущей конъюнктурой: на ставках по кредитам скоро начнут сказываться антикризисные программы по реструктуризации долгов гражданам, а на ставки по вкладам может оказать влияние изъятие средств населением, теряющим источники доходов», – говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Банкам не удастся значительно снизить стоимость фондирования – это может спровоцировать дополнительные оттоки привлеченных средств, согласна директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Изменение ключевой ставки приведет лишь «к некоторому снижению как депозитных, так и кредитных ставок для населения», резюмирует Проклов.

Чувствительность ставок кредитования к изменению ключевой сейчас снизилась, при этом заметно выросла стоимость риска, которую банки закладывают в новые выдачи, констатирует Кожекина. По ее словам, ожидать снижения ставок кредитования не стоит, напротив – они могут вырасти.

По мнению управляющего директора – руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, в случае проблем с обслуживанием кредитов, роста просроченной задолженности у банков вырастет и премия за риск, «что может нивелировать эффект пониженной ключевой ставки и не привести к снижению ставок по кредитам, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев».

В наибольшей степени снижение кредитных ставок затронет самые надежные сегменты, такие как ипотека, прогнозирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

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«Спрос на кредиты в ближайшее время будет невысоким как со стороны юрлиц (из-за сокращения инвестиций), так и в розничном сегменте (из-за отказа от дорогих покупок в условиях ухудшения ситуации на рынке труда). При слабом спросе на кредиты у банков не будет потребности в наращивании клиентских остатков, а значит, банки смогут снижать ставки по депозитам», – возражает представитель Промсвязьбанка. Поддержать уровень депозитных ставок в дальнейшем может снижение отчислений в Фонд страхования вкладов (ФСВ). По мнению Петроневича, ставки депозитов могут сократиться в существенно меньшей степени, чем ключевая, в том числе из-за будущего сокращения отчислений в ФСВ. Базовая ставка взносов с III квартала будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%, дополнительная – с 50 до 25% базовой ставки, а повышенная – с 500 до 300% базовой ставки, сообщало АСВ.

Пока экономика находится на самоизоляции взаперти, любые движения ключевой ставки в моменте будут играть довольно ограниченную роль и в полной мере скажутся лишь после снятия карантинных мер, резюмирует Проклов.

Какие ставки делают банки

Большинство опрошенных «Ведомостями» банков не планируют в срочном порядке корректировать ставки вкладов и кредитов вслед за ключевой.

По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, ожидания такого снижения ключевой ставки уже заложены в ценовых параметрах кредитных и депозитных продуктов, но позднее могут быть изменены в зависимости от рыночной ситуации. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что «рыночные ставки после недолгого повышения сейчас стабилизируются», но снижение также возможно.

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Бабаджанян из «Почта банка» не ждет резкого изменения ставок на рынке вслед за ключевой. Его банк менять ставки по вкладам и кредитам сейчас не планирует. «МТС банк» также пока не планирует пересмотр ставок по вкладам и кредитам для физических лиц, за исключением ипотеки, где ставки в ближайшее время могут быть снижены, сообщила пресс-служба.

Зампред правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин сообщил «Ведомостям», что банк не планировал изменений по кредитным и депозитным ставкам в ближайшее время. По его словам, сейчас на рынке повышенный спрос на ресурсы и снижение ключевой ставки в краткосрочной перспективе не окажет существенного влияния на процентную политику банков.

«СМП банк» в ближайшее время не планирует менять ставки по розничным вкладам и основным кредитным продуктам, сообщила директор департамента розничных продуктов Алена Тузова. МКБ, Райффайзенбанк и «Возрождение» также пока собираются следить за конъюнктурой рынка. «Далее будем исходить из реакции на ставку ЦБ со стороны ключевых игроков рынка, чтобы держать ставки чуть интереснее для клиентов, чем у основных конкурентов», – уточнила зампред правления «Возрождения» Наталья Шабунина.

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Сбербанк традиционно не комментирует свою процентную политику до вступления изменений в силу.

Лишь отдельные банки решили скорректировать ставки после вслед за ключевой. «Россельхозбанк изменит внутренние ставки фондирования с 27 апреля. "Мы сделаем все возможное, чтобы новый уровень ставок остался привлекательным как для заемщиков, так и для вкладчиков РСХБ», – передала пресс-служба слова первого зампреда правления Кирилла Лёвина. По его мнению, «снижение ключевой ставки ЦБ безусловно приведет к снижению рыночных ставок». ПСБ рассматривает возможность снижения стоимости кредитов для бизнеса, а также изменения условий по другим кредитным и депозитным продуктам банка в соответствии с динамикой на рынке.

ВТБ в пятницу повысил на 0,5 п. п. до 4,3% годовых ставки розничных вкладов сроком 3–6 месяцев. Госбанк ждет роста спроса на ипотеку по привлекательной ставке программы с господдержкой (6,5%), а в отношении других кредитных продуктов решение об изменении ценовых условий будет принято в зависимости от ситуации на рынке, отметила пресс-служба банка.

«Мы учтем решение ЦБ в процессе установления ставок по своим кредитным и депозитным продуктам и будем принимать окончательное решение об их уровне наряду с оценкой прочих факторов», – пообещал Дужинский из «Хоум кредита».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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