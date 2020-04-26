Банки не станут резко снижать ставки по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

«Спрос на кредиты в ближайшее время будет невысоким как со стороны юрлиц (из-за сокращения инвестиций), так и в розничном сегменте (из-за отказа от дорогих покупок в условиях ухудшения ситуации на рынке труда). При слабом спросе на кредиты у банков не будет потребности в наращивании клиентских остатков, а значит, банки смогут снижать ставки по депозитам», – возражает представитель Промсвязьбанка. Поддержать уровень депозитных ставок в дальнейшем может снижение отчислений в Фонд страхования вкладов (ФСВ). По мнению Петроневича, ставки депозитов могут сократиться в существенно меньшей степени, чем ключевая, в том числе из-за будущего сокращения отчислений в ФСВ. Базовая ставка взносов с III квартала будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%, дополнительная – с 50 до 25% базовой ставки, а повышенная – с 500 до 300% базовой ставки, сообщало АСВ.