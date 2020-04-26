Банки не станут резко снижать ставки по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

Банки не станут резко снижать ставки по вкладам и кредитам вслед за ЦБРиски розничного кредитования нарастают, а люди теряют доходы
Значительное снижение в пятницу ключевой ставки ЦБ – сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5% годовых – в нынешней ситуации вряд ли приведет к аналогичному падению доходности вкладов и стоимости кредитов, считают эксперты. Кредиты станут лишь чуть дешевле, а ставки по вкладам, скорее всего, стабилизируются после недавнего недолгого повышения. Сильнее других – благодаря господдержке – может подешеветь ипотека.
Что сейчас влияет на ставки
Из-за сокращения деловой активности, прекращения деятельности предприятиями малого и среднего бизнеса и падения доходов части населения в период самоизоляции риски кредитования возрастают, а люди начинают изымать средства из банков на покрытие текущих расходов. Так, с 15 по 19 апреля ЦБ зафиксировал снижение вкладов населения на 0,6% в том числе из-за оплаты текущих расходов, хотя в целом с начала месяца вклады выросли на 0,3%. Кредитные требования к физическим лицам и ИП сократились совокупно за 19 дней апреля на 0,7%, что обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов, отметил регулятор в пятничном обзоре «Финансовый пульс».
Снижение ключевой ставки в нынешних условиях – это в большей степени фактор поддержки банков в условиях сокращения ликвидности, оно будет способствовать снижению стоимости кредитов для банков и сделает их более доступными для бизнеса, считает член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян. И позволит осуществить монетарное стимулирование экономики, добавляет аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.
«Ситуация на рынках вкладов и кредитов для физлиц сейчас достаточно сильно искажена текущей конъюнктурой: на ставках по кредитам скоро начнут сказываться антикризисные программы по реструктуризации долгов гражданам, а на ставки по вкладам может оказать влияние изъятие средств населением, теряющим источники доходов», – говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Банкам не удастся значительно снизить стоимость фондирования – это может спровоцировать дополнительные оттоки привлеченных средств, согласна директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Изменение ключевой ставки приведет лишь «к некоторому снижению как депозитных, так и кредитных ставок для населения», резюмирует Проклов.
Чувствительность ставок кредитования к изменению ключевой сейчас снизилась, при этом заметно выросла стоимость риска, которую банки закладывают в новые выдачи, констатирует Кожекина. По ее словам, ожидать снижения ставок кредитования не стоит, напротив – они могут вырасти.
По мнению управляющего директора – руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, в случае проблем с обслуживанием кредитов, роста просроченной задолженности у банков вырастет и премия за риск, «что может нивелировать эффект пониженной ключевой ставки и не привести к снижению ставок по кредитам, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев».
В наибольшей степени снижение кредитных ставок затронет самые надежные сегменты, такие как ипотека, прогнозирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
«Спрос на кредиты в ближайшее время будет невысоким как со стороны юрлиц (из-за сокращения инвестиций), так и в розничном сегменте (из-за отказа от дорогих покупок в условиях ухудшения ситуации на рынке труда). При слабом спросе на кредиты у банков не будет потребности в наращивании клиентских остатков, а значит, банки смогут снижать ставки по депозитам», – возражает представитель Промсвязьбанка. Поддержать уровень депозитных ставок в дальнейшем может снижение отчислений в Фонд страхования вкладов (ФСВ). По мнению Петроневича, ставки депозитов могут сократиться в существенно меньшей степени, чем ключевая, в том числе из-за будущего сокращения отчислений в ФСВ. Базовая ставка взносов с III квартала будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%, дополнительная – с 50 до 25% базовой ставки, а повышенная – с 500 до 300% базовой ставки, сообщало АСВ.
Пока экономика находится на самоизоляции взаперти, любые движения ключевой ставки в моменте будут играть довольно ограниченную роль и в полной мере скажутся лишь после снятия карантинных мер, резюмирует Проклов.
Какие ставки делают банки
Большинство опрошенных «Ведомостями» банков не планируют в срочном порядке корректировать ставки вкладов и кредитов вслед за ключевой.
По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, ожидания такого снижения ключевой ставки уже заложены в ценовых параметрах кредитных и депозитных продуктов, но позднее могут быть изменены в зависимости от рыночной ситуации. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что «рыночные ставки после недолгого повышения сейчас стабилизируются», но снижение также возможно.
Бабаджанян из «Почта банка» не ждет резкого изменения ставок на рынке вслед за ключевой. Его банк менять ставки по вкладам и кредитам сейчас не планирует. «МТС банк» также пока не планирует пересмотр ставок по вкладам и кредитам для физических лиц, за исключением ипотеки, где ставки в ближайшее время могут быть снижены, сообщила пресс-служба.
Зампред правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин сообщил «Ведомостям», что банк не планировал изменений по кредитным и депозитным ставкам в ближайшее время. По его словам, сейчас на рынке повышенный спрос на ресурсы и снижение ключевой ставки в краткосрочной перспективе не окажет существенного влияния на процентную политику банков.
«СМП банк» в ближайшее время не планирует менять ставки по розничным вкладам и основным кредитным продуктам, сообщила директор департамента розничных продуктов Алена Тузова. МКБ, Райффайзенбанк и «Возрождение» также пока собираются следить за конъюнктурой рынка. «Далее будем исходить из реакции на ставку ЦБ со стороны ключевых игроков рынка, чтобы держать ставки чуть интереснее для клиентов, чем у основных конкурентов», – уточнила зампред правления «Возрождения» Наталья Шабунина.
Сбербанк традиционно не комментирует свою процентную политику до вступления изменений в силу.
Лишь отдельные банки решили скорректировать ставки после вслед за ключевой. «Россельхозбанк изменит внутренние ставки фондирования с 27 апреля. "Мы сделаем все возможное, чтобы новый уровень ставок остался привлекательным как для заемщиков, так и для вкладчиков РСХБ», – передала пресс-служба слова первого зампреда правления Кирилла Лёвина. По его мнению, «снижение ключевой ставки ЦБ безусловно приведет к снижению рыночных ставок». ПСБ рассматривает возможность снижения стоимости кредитов для бизнеса, а также изменения условий по другим кредитным и депозитным продуктам банка в соответствии с динамикой на рынке.
ВТБ в пятницу повысил на 0,5 п. п. до 4,3% годовых ставки розничных вкладов сроком 3–6 месяцев. Госбанк ждет роста спроса на ипотеку по привлекательной ставке программы с господдержкой (6,5%), а в отношении других кредитных продуктов решение об изменении ценовых условий будет принято в зависимости от ситуации на рынке, отметила пресс-служба банка.
«Мы учтем решение ЦБ в процессе установления ставок по своим кредитным и депозитным продуктам и будем принимать окончательное решение об их уровне наряду с оценкой прочих факторов», – пообещал Дужинский из «Хоум кредита».