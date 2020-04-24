Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% для поддержки экономики

Еще в начале апреля Центробанк дал рынку сигнал о снижении ставки, а за неделю до заседания уточнил, что это основной вариант развития событий уже на ближайшем заседании. Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал, говорил в середине апреля главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: раньше снижение ставки на 50 б. п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз.