Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% для поддержки экономики

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% для поддержки экономикиРегулятор объявил о смягчении денежно-кредитной политики
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5%. Снижение соответствует консенсус-прогнозу большинства опрошенных Reuters аналитиков.
Ситуация в мировой и российской экономиках кардинально изменилась с момента прошлого заседания совета директоров ЦБ в марте, указывает регулятор. Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние. Этот эффект даже компенсирует временные проинфляционные риски связанные с падением цен на нефть. В связи с этим ЦБ объявил, что пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 г.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков»
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Сейчас основные факторы, от которых зависит решение об изменении ставки, – это динамика инфляции и угроза рецессии, пояснял главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Масштаб экономического спада будет значительным и реальному сектору нужна явная поддержка – именно для антикризисных мер подходит явное снижение, стандартного шага в 25 б.п. было бы недостаточно, поддерживала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Большее снижение в пользу поддержки экономики – это, скорее, тактический и политический ход для ЦБ, рассуждал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Так регулятор дает сигнал, что готов поддерживать реальный сектор. Правительство не выдает населению деньги напрямую, как в некоторых странах, а действует через кредитные механизмы и субсидии – именно при таких механизмах нужна явная поддержка ЦБ, его готовность делать долговую нагрузку менее ощутимой, снижая ставку, подтверждал Коныгин.
Еще в начале апреля Центробанк дал рынку сигнал о снижении ставки, а за неделю до заседания уточнил, что это основной вариант развития событий уже на ближайшем заседании. Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал, говорил в середине апреля главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: раньше снижение ставки на 50 б. п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз.
Однако на «неделе тишины» появился новый фактор неопределенности: случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI, а вслед за ним начали падать цены на фьючерсы и нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 г. К утру 21 апреля цены на WTI вернулись к положительному значению, но июньские фьючерсы Brent подешевели почти на 25%. По данным на 13:00 мск, доллар стоил на Московской бирже 74,72 руб., евро – 80.42. Фьючерс на баррель Brent с поставками в июне – $21,1.
Несмотря на ситуацию на нефтяном рынке, аналитики продолжали ждать снижения ключевой ставки, называя низкую инфляцию и кризисное положение в экономике из-за коронавирус более существенными факторами.