Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле

Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апрелеРежим нерабочих дней не дает права на отсрочку платежей
Режим нерабочих дней, объявленный до 30 апреля, не дает оснований для переноса платежей по кредитам, следует из обзора по вопросам судебной практики, утвержденного президиумом Верховного суда. Таким образом, он подтвердил позицию Центробанка.
Первоначально, когда президент Владимир Путин объявил нерабочей только неделю с 30 марта по 3 апреля, ЦБ направил банкам и МФО письмо, где рекомендовал перенести срок уплаты платежей по кредитам, приходящихся на эти дни, на первый рабочий день после их завершения – 6 апреля. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка, указал он.
Но через несколько дней президент продлил нерабочие дни до 30 апреля, а регулятор решил не переносить платежи по кредитам на аналогичный срок. С точки зрения обеспечения непрерывного хозяйственного оборота нерабочие дни в период до 30 апреля не являются основанием для переноса исполнения обязательств, например для переноса платежа по кредитному договору на какие-то иные дни, указано на сайте ЦБ. Предыдущие рекомендации, касавшиеся недели с 30 марта по 3 апреля, были даны в отсутствие ясности по особенностям работы финансовых организаций и ограничениям для их клиентов, что не позволило сразу выработать оптимальное решение, пояснял регулятор. Но продолжение работы банками во всех регионах и сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не вводить особый режим погашения банковских кредитов в эти дни, сообщил он.
Вместе с тем ЦБ рассчитывал, что банки и МФО будут учитывать возможности заемщика по исполнению обязательств, например может ли он прибегнуть к дистанционному обслуживанию.
Разные нерабочие дни
Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд. Согласно этой статье, если последний день срока исполнения обязательств приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Однако нерабочие дни, объявленные таковыми указами президента от 25 марта 2020 г. и от 2 апреля 2020 г., с его позиции, относятся к мерам, направленным на предотвращение распространения коронавируса, и не могут считаться нерабочими в том смысле, которое придает этому понятию ГК, считает Верховный суд.
Иное, пишет он, означало бы приостановку исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом. Кроме того, нерабочие дни в данном случае не являются всеобщими и препятствия к исполнению обязательств в это время могут отсутствовать.
Верховный суд исходит из того, что выходные, нерабочие и праздничные дни предусмотрены Трудовым кодексом, а дни, внепланово объявленные нерабочими из-за распространения коронавируса, к Трудовому кодексу отношения не имеют, а значит, и правила по переносу исполнения обязательств, предусмотренные для таких дней, применяться к ним не могут, поясняет руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Следовательно, заемщики должны вносить платежи по кредитам в срок, предусмотренный договором, иначе банк может применить к ним меры ответственности, указывает она. Верховный суд руководствуется, в частности, экономической целесообразностью, полагает Плешанова: так, массовая приостановка платежей по кредитам нанесла бы урон банковской системе.
Кредитные каникулы вместо нерабочих дней
Впрочем, в случае обстоятельств непреодолимой силы должник не будет нести ответственности за просрочку платежа, говорится в решении. В то же время такие обстоятельства не прекращают обязательств должника и он должен будет исполнить их впоследствии. Обстоятельства непреодолимой силы должны рассматриваться в индивидуальном порядке и освобождают заемщика только от штрафов за просрочку платежей, но не от погашения долга, подчеркивает Плешанова.
Те заемщики, которые тем не менее будут испытывать сложности с обслуживанием долга из-за распространения коронавируса и мер по борьбе с ним, могут прибегнуть к программам реструктуризации банков либо к кредитным каникулам – закон о них вступил в силу 3 апреля. Он позволяет клиентам, чей доход из-за пандемии снизился более чем на 30% по сравнению со средним заработком в 2019 г., подать заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев.
По подсчетам ЦБ, к 22 апреля заявки об изменении условий кредитного договора в банки подали 994 300 человек и чуть меньше половины – 450 400 требований – удовлетворено. При этом 170 100 заемщиков обратились за каникулами по 106-ФЗ.