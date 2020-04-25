Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле

Но через несколько дней президент продлил нерабочие дни до 30 апреля, а регулятор решил не переносить платежи по кредитам на аналогичный срок. С точки зрения обеспечения непрерывного хозяйственного оборота нерабочие дни в период до 30 апреля не являются основанием для переноса исполнения обязательств, например для переноса платежа по кредитному договору на какие-то иные дни, указано на сайте ЦБ. Предыдущие рекомендации, касавшиеся недели с 30 марта по 3 апреля, были даны в отсутствие ясности по особенностям работы финансовых организаций и ограничениям для их клиентов, что не позволило сразу выработать оптимальное решение, пояснял регулятор. Но продолжение работы банками во всех регионах и сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не вводить особый режим погашения банковских кредитов в эти дни, сообщил он.